WinHotel Pro для Windows

WinHotel Pro 2.0

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Описание WinHotel Pro 2.0Описание   Скачать WinHotel Pro 2.0СКАЧАТЬ (4,71 Мб) Скриншоты WinHotel Pro 2.0Скриншоты (4)   Статистика WinHotel Pro 2.0Статистика   Отзывы о WinHotel Pro 2.0Отзывы (2)  
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4.50 из 5, всего оценок - 2
  • Рейтинг программы - 4.50 из 5
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WinHotel Pro - программа для учета бронирования заявок в гостинице, отеле, базе отдыха, пансионате, мотеле, санатории. Позволяет вести визуальный посуточный учет занятых номеров посетителями, гостями. Выводит печатные формы отчетов: графики заезда, выезда, отчет о проживании гостя, взаиморасчеты, ежедневный отчет по текущему количеству гостей.

В форме заявки на бронирование есть возможность печати договора, счета, путевки, приходного кассового ордера. Бронирование номеров осуществляется в шахматке номерного фонда, где можно ввести новую заявку бронирования или отредактировать ее. В заявке на бронирование можно учитывать оплаты от клиента, которые формируют отчет по взаиморасчетам. Имеет интуитивно понятный и эргономичный интерфейс.

Что нового в WinHotel Pro 2.0?
  • Добавлена возможность удаления цен и номеров, если они не используются в заявках. 
WinHotel Pro
WinHotel Pro
WinHotel Pro
WinHotel Pro
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: 3600 руб.
Ограничение в работе программыограничено количество записей в базу данных
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 2 611
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыВедение дел
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Отзывы о программе WinHotel Pro

Евгения про WinHotel Pro 1.4 [22-03-2016]

программа очень детальная, и очень удобная в использовании. всем рекомендую
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садовод с деревни про WinHotel Pro 1.4 [21-03-2015]

Интересная программа.
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