АвтоКомпаньон - приложение для автоматизации учета товара и денег со специализацией в торговом учете автозапчастей.
Программа позволяет вести аналоги (замены, переходы, кроссы) товара, предоставлять клиентам электронный прайс-лист (электронный каталог), вести складской учет, учет задолженностей клиентов и многое другое. Система учета удобна при использовании и не требует специальной подготовки и знаний. Учетная программа может быть использована как для небольшого розничного автомагазина, так и для среднего оптового предприятия.
Возможные варианты программы:
Розница - розничная торговля - продажа, возврат товара и оплаты без указания клиента и контроля долгов;
Опт - оптовая торговля - продажа и возврат товара постоянным клиентам, настройка скидок по клиентам, контроль долгов, настройка программы Прайс-лист для клиента;
Магазины - товар на реализации (комиссия, консигнация) - работа с товаром, принятым на реализацию у поставщика, возврат и расчет по проданному товару. Передача товара на реализацию, отзыв/возврат товара, продажа и возврат товара у реализатора, расчет за проданный товар и контроль долгов по реализаторам/магазинам. Настройка программы Прайс-лист для реализатора, отображение в ней информации о наличии у реализаторов;
Дистанция - работа с удаленными складами - обмен товаров с другими торговыми точками, на которых стоит АвтоКомпаньон, контроль долгов. Передача информации о наличии на каждой точке. Возможность выделить одну точку как основную, которая формирует выходные цены для остальных точек и управляет ассортиментом товара. Отображение в Прайс-листе информации о наличии на остальных точках;
Предприятие - включено все - обладает возможностями всех перечисленных вариантов.
Что нового в АвтоКомпаньон 19.12.0?
Приход от поставщика - оптимизировано разнесение прихода.