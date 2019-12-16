АвтоКомпаньон для Windows

АвтоКомпаньон 19.12.0

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание АвтоКомпаньон 19.12.0Описание   Скачать АвтоКомпаньон 19.12.0СКАЧАТЬ (12,51 Мб) Скриншоты АвтоКомпаньон 19.12.0Скриншоты (5)   Статистика АвтоКомпаньон 19.12.0Статистика   Отзывы о АвтоКомпаньон 19.12.0Отзывы (2)  
Оцените программу!
2.67 из 5, всего оценок - 3
  • Рейтинг программы - 2.67 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

АвтоКомпаньон - приложение для автоматизации учета товара и денег со специализацией в торговом учете автозапчастей.

Программа позволяет вести аналоги (замены, переходы, кроссы) товара, предоставлять клиентам электронный прайс-лист (электронный каталог), вести складской учет, учет задолженностей клиентов и многое другое. Система учета удобна при использовании и не требует специальной подготовки и знаний. Учетная программа может быть использована как для небольшого розничного автомагазина, так и для среднего оптового предприятия.

Возможные варианты программы:

  • Розница - розничная торговля - продажа, возврат товара и оплаты без указания клиента и контроля долгов;
  • Опт - оптовая торговля - продажа и возврат товара постоянным клиентам, настройка скидок по клиентам, контроль долгов, настройка программы Прайс-лист для клиента;
  • Магазины - товар на реализации (комиссия, консигнация) - работа с товаром, принятым на реализацию у поставщика, возврат и расчет по проданному товару. Передача товара на реализацию, отзыв/возврат товара, продажа и возврат товара у реализатора, расчет за проданный товар и контроль долгов по реализаторам/магазинам. Настройка программы Прайс-лист для реализатора, отображение в ней информации о наличии у реализаторов;
  • Дистанция - работа с удаленными складами - обмен товаров с другими торговыми точками, на которых стоит АвтоКомпаньон, контроль долгов. Передача информации о наличии на каждой точке. Возможность выделить одну точку как основную, которая формирует выходные цены для остальных точек и управляет ассортиментом товара. Отображение в Прайс-листе информации о наличии на остальных точках;
  • Предприятие - включено все - обладает возможностями всех перечисленных вариантов.
Что нового в АвтоКомпаньон 19.12.0?
  • Приход от поставщика - оптимизировано разнесение прихода.
АвтоКомпаньон
АвтоКомпаньон
АвтоКомпаньон
АвтоКомпаньон
Статус программы Демо версия
Ограничение в работе программы60 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1 976
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСкладской учет - Торговля
ТОП-сегодня раздела "Складской учет"
 

Склад 2000 5.0

Склад 2000 - предназначена для ведения учета товарных запасов сразу на нескольких складах (торговых точках, магазинах и т.д.) в пределах одного предприятия, на одном

Мини-Торг 2.9

Мини-Торг - удобная бесплатная торгово-складская программа для автоматизации розничной и оптовой торговли. Содержит основные режимы для работы в торговле и на

Розница365 1.6.6.33

Розница365 - программа для автоматизации работы продавцов-кассиров в магазине. Регистрирует продажи, пробивает чеки через фискальный регистратор и передает всю

Ремонтная Мастерская 1.48 beta

Ремонтная Мастерская - простая в использовании, но достаточно удобная программа для учета работы ремонтной мастерской

Программа для сервисного центра 1.42.3

Удобный инструмент для автоматизации небольших и средних сервисных центров и центров гарантийного ремонта. Доступна возможность учета клиентов физических и

Учёт лекарственных средств 4.3

Программа "Учёт лекарственных средств" позволяет вести учёт лекарственных средств с последующем выводом отчётов об окончании срока годности препаратов, количестве

скачать Adguard

Отзывы о программе АвтоКомпаньон

Александр про АвтоКомпаньон 14.0 [13-06-2017]

Очень дорогая получается( раза в 3-4 дороже аналогов)
2 | 2 | Ответить

тракторист про АвтоКомпаньон 14.0 [26-06-2015]

Мощная система учета.
3 | 2 | Ответить

Читать все отзывы (2) / Добавить отзыв
 