Nero SoundTrax

Virtual DJ 2020 b5402 / 7.4.7 Home / 6.1.2 Pro
Превратите свой домашний ПК в продвинутую DJ-студию с помощью приложения Virtual DJ. В вашем распоряжении отличный набор опций и инструментов микширования в режиме
Sony Vegas Pro 16.0.0.361
Sony Vegas Pro - Это многодорожечная цифровая система нелинейного видео и аудио монтажа
Voicemeeter Virtual Audio Mixer 1.0.6.7
Бесплатное приложение, которое функционирует как программный микшерный пульт, способный управлять любыми источниками звука на ПК. Позволяет накладывать ваш голос
FL Studio (FruityLoops) 20.5.1.1193
FL Studio (FruityLoops) - Хорошо себя зарекомендовавшая программа, имеющая в себе синтезатор, драм машину, сэмплы, и все то, что потребуется музыканту для создания
Ableton Live 9.7.5 / 10.0.5
Ableton Live - уникальный программный продукт, который по достоинству оценят профессиональные музыканты и диджеи, с помощью которого можно легко создавать различные
Acoustica MP3 Audio Mixer 2.471b
Acoustica MP3 Audio Mixer - с помощью этой программы вы сможете почувствовать себя настоящим диджеем. Приложение позволяет микшировать MP3, WMA, WAV файлы,