Nero SoundTrax для Windows

Nero SoundTrax 21.0.1001

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Описание Nero SoundTrax 21.0.1001Описание   Скачать Nero SoundTrax 21.0.1001СКАЧАТЬ (2,8 Мб) Скриншоты Nero SoundTrax 21.0.1001Скриншоты (7)   Статистика Nero SoundTrax 21.0.1001Статистика   Отзывы о Nero SoundTrax 21.0.1001Отзывы (7)  
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4.42 из 5, всего оценок - 27
  • Рейтинг программы - 4.42 из 5
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Nero SoundTrax - бесплатное приложение для микширования и редактирования аудиодорожек, оцифровки музыки с аналоговых устройств, а также записи на CD-диски. Присутствуют разнообразные шаблоны, эффекты и инструменты, поддержка VST плагинов и подключаемых модулей DirectX, возможность экспорта файлов в различные аудиоформаты (MP3, WMA, FLAC, M4A, MP4, AIFF, OGG, WAV и пр.) и многое другое.

Nero SoundTrax
Nero SoundTrax
Nero SoundTrax
Nero SoundTrax
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 19 931
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыDJ Студии, микшеры - Редакторы аудио
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Отзывы о программе Nero SoundTrax

Анатолий про Nero SoundTrax 2016 14.0.0050 [10-07-2016]

Отличная прога. Работает на ура.Давно такую искал.Советую всем.
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Виктор про Nero SoundTrax 14.0.0050 [15-05-2016]

А в итоге ругнулась на то, что демонстрационный период истек!
2 | 2 | Ответить

Виктор про Nero SoundTrax 14.0.0050 [15-05-2016]

Выбрал загрузку с сайта, загрузил инсталлятор, запустил. А эта зараза потащила с сайта и смарт-панель, и редактор этикеток, и еще что-то...
Вам это нужно? Мне - нет.
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Vlad про Nero SoundTrax 14.0.0050 [23-03-2016]

скажите как скинуть готовую запись в формат mp3 на уже на компьютер
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Nikita в ответ Vlad про Nero SoundTrax 2016 14.0.0050 [26-08-2016]

Классная прога, респект создателю))) Довольно много FX (спец эффектов) и на русском языке!
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Юрий про Nero SoundTrax 14.0.0020 [14-10-2015]

Замечательная прога. Спасибо этому сайту и Неро!
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