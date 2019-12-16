Nero SoundTrax

Бесплатное приложение, которое функционирует как программный микшерный пульт, способный управлять любыми источниками звука на ПК. Позволяет накладывать ваш голос

Sony Vegas Pro - Это многодорожечная цифровая система нелинейного видео и аудио монтажа

Превратите свой домашний ПК в продвинутую DJ-студию с помощью приложения Virtual DJ. В вашем распоряжении отличный набор опций и инструментов микширования в режиме

FL Studio (FruityLoops) 20.5.1.1193

FL Studio (FruityLoops) - Хорошо себя зарекомендовавшая программа, имеющая в себе синтезатор, драм машину, сэмплы, и все то, что потребуется музыканту для создания

Ableton Live 9.7.5 / 10.0.5

Ableton Live - уникальный программный продукт, который по достоинству оценят профессиональные музыканты и диджеи, с помощью которого можно легко создавать различные

Acoustica MP3 Audio Mixer 2.471b

Acoustica MP3 Audio Mixer - с помощью этой программы вы сможете почувствовать себя настоящим диджеем. Приложение позволяет микшировать MP3, WMA, WAV файлы,