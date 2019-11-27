Freemore WebM to MP4 Converter - бесплатный и шустрый конвертер с помощью которого можно быстро и легко осуществлять пакетное преобразование WebM файлов в формат MP4.

Присутствует возможность извлечения аудиодорожек из видео, имеются различные предустановленные пресеты, позволяющие конвертировать видео для различных портативных мультимедийных устройств (например iPod, iPhone, iPad, Apple TV, PSP, Mobile Phone, Android) и многое другое.