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Freemore Video to GIF Converter для Windows

Freemore Video to GIF Converter February 02, 2020

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Описание Freemore Video to GIF Converter February 02, 2020Описание   Скачать Freemore Video to GIF Converter February 02, 2020СКАЧАТЬ (2,5 Мб) Скриншоты Freemore Video to GIF Converter February 02, 2020Скриншоты (1)   Статистика Freemore Video to GIF Converter February 02, 2020Статистика   Отзывы о Freemore Video to GIF Converter February 02, 2020Отзывы (2)  
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Freemore Video to GIF Converter - бесплатная и простая в использовании программа, позволяющая конвертировать видео в анимированные GIF файлы, которые затем можно использовать в качестве аватаров на различных веб-сайтах, устанавливать в качестве заставок на мобильные телефоны и т.д. Поддерживаются наиболее популярные видео форматы, включая AVI, MP4, MPEG, FLV, MOV, 3GP и др.

Freemore Video to GIF Converter
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 6 765
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКонверторы
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Отзывы о программе Freemore Video to GIF Converter

табасаранец про Freemore Video to GIF Converter 5.2.1 [21-11-2015]

Нормальная программа, правда на английском, но методом тыка можно научиться создавать анимации быстро. Можно установить любые размеры выходного Гиф.
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Петя про Freemore Video to GIF Converter 5.2.1 [10-04-2013]

Большой файл получается,нужно потом перекодировать Гиф в другой программе..
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