Freemore OCR для Windows
|Оценка:
|3.32/5 голосов - 12
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|December 24, 2021 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|FreeMoreSoft, Inc
|Категории:
|Конверторы - Распознавание
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 15 678 | Статистика
|Размер:
|2,38 Мб
|СКАЧАТЬ
Freemore OCR - бесплатная и простая в использовании программа, которая позволяет быстро и легко извлекать текст из изображений и PDF документов, с последующим их сохранением в виде текстового (TXT) или Word файла.
Присутствует возможность редактирования текста, предварительного просмотра результата, шифрования/дешифрования текста, просмотра свойств документа и многое другое. Поддерживаются такие форматы, как JPG/JPEG, TIF, TIFF, BMP, GIF, PNG, EMF, WMF, JPE, ICO, JFIF, PCX, PSD, PCD, TGA и пр.
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Отзывы о программе Freemore OCR
Всек про Freemore OCR September 10, 2021 [09-01-2022]
не тратьте время
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Андрей про Freemore OCR July 05, 2020 [27-08-2020]
Программа ничего не распознает- просто выдает набор кракозябр- и все. Не тратьте на нее время.
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Виктор про Freemore OCR May 09, 2020 [24-07-2020]
не рекомендую. русский текст превратила в набор: W M // ||| \\
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Kynoby про Freemore OCR April 09, 2020 [28-05-2020]
В конце установки подсовывает программу сбору информации Relevant Knowledge, которую затем приходится деинсталлировать через «Программы и компоненты». Надоедает предложениями обновиться каждый раз после перезагрузки компьютера (видимо замечает удаление этой программы сбора информации). Как распознавалка, может, и работает на каких-нибудь очень качественных изображениях. Первую копию с печатной машинки распознать не смог совсем. Может, надо было поиграться с яркостью-контрастностью, но я посчитал, что не в коня корм. Кто наставил «этому» высокие оценки не понимаю.
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Наталья в ответ Kynoby про Freemore OCR September 01, 2020 [16-06-2021]
Скажите, пожалуйста, а как можно удалить это постоянно выскакивающее предложение обновления? Надоело просто до невозможности.
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