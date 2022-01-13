Freemore OCR - бесплатная и простая в использовании программа, которая позволяет быстро и легко извлекать текст из изображений и PDF документов, с последующим их сохранением в виде текстового (TXT) или Word файла.

Присутствует возможность редактирования текста, предварительного просмотра результата, шифрования/дешифрования текста, просмотра свойств документа и многое другое. Поддерживаются такие форматы, как JPG/JPEG, TIF, TIFF, BMP, GIF, PNG, EMF, WMF, JPE, ICO, JFIF, PCX, PSD, PCD, TGA и пр.