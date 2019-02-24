Freemore PDF to JPG PNG TIF Converter - бесплатный и простой в работе конвертер PDF файлов в графические (JPG, PNG, BMP, TIF, GIF и др.) форматы. присутствует возможность редактирования метаданных (например заголовок, автор, ключевые слова и пр.), изменения положения содержимого документа, функция предварительного просмотра, парольная защита и многое другое. Конвертировать можно как весь документ, так и отдельные страницы.

Free PDF to Word Converter - простой в использовании инструмент для высококачественного преобразования файлов из формата PDF в DOC с сохранением всех графиков,

FineReader - одно из самых лучших приложений для распознавания, конвертирования и работы с PDF-документами. Включает в себя огромный набор возможностей, инструментов