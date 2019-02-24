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Freemore PDF to JPG PNG TIF Converter для Windows

Freemore PDF to JPG PNG TIF Converter February 04, 2019

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Описание Freemore PDF to JPG PNG TIF Converter February 04, 2019Описание   Скачать Freemore PDF to JPG PNG TIF Converter February 04, 2019СКАЧАТЬ (1,61 Мб) Скриншоты Freemore PDF to JPG PNG TIF Converter February 04, 2019Скриншоты (1)   Статистика Freemore PDF to JPG PNG TIF Converter February 04, 2019Статистика   Отзывы о Freemore PDF to JPG PNG TIF Converter February 04, 2019Отзывы (9)  
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3.79 из 5, всего оценок - 20
  • Рейтинг программы - 3.79 из 5
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Freemore PDF to JPG PNG TIF Converter - бесплатный и простой в работе конвертер PDF файлов в графические (JPG, PNG, BMP, TIF, GIF и др.) форматы. присутствует возможность редактирования метаданных (например заголовок, автор, ключевые слова и пр.), изменения положения содержимого документа, функция предварительного просмотра, парольная защита и многое другое. Конвертировать можно как весь документ, так и отдельные страницы.

Скриншоты Freemore PDF to JPG PNG TIF Converter:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)4 / 31 583
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыPDF - Конверторы
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Отзывы о программе Freemore PDF to JPG PNG TIF Converter

Егор про Freemore PDF to JPG PNG TIF Converter October 19, 2018 [06-02-2019]

Отличная программа
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Дмитрий про Freemore PDF to JPG PNG TIF Converter 4.2.1 [03-02-2017]

Софт говно
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Polat про Freemore PDF to JPG PNG TIF Converter 4.2.1 [10-10-2015]

У меня все работает, ОС 7, так что ОГРОМНОЕ спасибо Разработчикам!
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asdf про Freemore PDF to JPG PNG TIF Converter 4.2.1 [09-07-2015]

согласен с первым отзывом -- прога своеобразная, для просмотра пдф и конвертации по одному файлу за раз. При установке и при эксплуатации настоятельно рекомендую ОТКЛЮЧИТЬ ИНТЕРНЕТ ходит погостям не спрашивая!!!
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Сергей про Freemore PDF to JPG PNG TIF Converter 4.2.1 [19-12-2014]

сказать что отстой! - совесть не позволяет - вроде бы работает, но очень хочется после установки и пробной конвертации

Когда ставит - цепляет кучу всего, правда спрашивает. Но если на автомате клацать "разрешить", потом вычищать приходиться

сама конвертация - без нареканий, но конвертирует по 1 файлу, имя файла уникальное, кидает в отдельную папку.
Когда конвертируешь много файлов, программа очень неудобная
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