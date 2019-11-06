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AVS Photo Editor 3.2.3.167
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4.87 из 5, всего оценок - 8
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- Рейтинг программы - 4.87 из 5
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AVS Photo Editor - неплохой редактор цифровых фотографий и изображений, обладающий разнообразными инструментами для изменения размера и масштаба, яркости и контраста, цветового баланса, виньетирования и наложения водяных знаков.
Также присутствует возможность добавления различных эффектов (сепия, старое фото, смягчение, четкая детализация и пр.). Имеется функция предварительного просмотра. Готовые изображения можно легко распечатать на принтере. Поддерживается большое количество графических форматов, как например BMP, ICO, WMF, EMF, JPEG, JPG, GIF, PNG, TIF, TIFF и многие другие.
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|Что нового в AVS Photo Editor 3.2.3.167?
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Отзывы о программе AVS Photo Editor
Павел Белый про AVS Photo Editor 3.0.3.157 [27-01-2018]
Искал для XP бесплатный редактор.
Задачи были:
- небольшая цветовая коррекция.
- коррекция по резкости.
- обрезка.
- нанесение логотипа и надписи на фото.
Здесь есть всё и очень всё наглядно реализовано.
Отличный, выдержанный интерфейс.
5 баллов!
Разрабам поклон.
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