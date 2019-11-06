AVS Photo Editor для Windows

AVS Photo Editor 3.2.3.167

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Описание AVS Photo Editor 3.2.3.167Описание   Скачать AVS Photo Editor 3.2.3.167СКАЧАТЬ (13,44 Мб) Скриншоты AVS Photo Editor 3.2.3.167Скриншоты (4)   Статистика AVS Photo Editor 3.2.3.167Статистика   Отзывы о AVS Photo Editor 3.2.3.167Отзывы (1)  
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4.87 из 5, всего оценок - 8
  • Рейтинг программы - 4.87 из 5
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AVS Photo Editor - неплохой редактор цифровых фотографий и изображений, обладающий разнообразными инструментами для изменения размера и масштаба, яркости и контраста, цветового баланса, виньетирования и наложения водяных знаков.

Также присутствует возможность добавления различных эффектов (сепия, старое фото, смягчение, четкая детализация и пр.). Имеется функция предварительного просмотра. Готовые изображения можно легко распечатать на принтере. Поддерживается большое количество графических форматов, как например BMP, ICO, WMF, EMF, JPEG, JPG, GIF, PNG, TIF, TIFF и многие другие.

Что нового в AVS Photo Editor 3.2.3.167?
  • Исправлены ошибки
AVS Photo Editor
AVS Photo Editor
AVS Photo Editor
AVS Photo Editor
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 3 637
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы
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Отзывы о программе AVS Photo Editor

Павел Белый про AVS Photo Editor 3.0.3.157 [27-01-2018]

Искал для XP бесплатный редактор.
Задачи были:
- небольшая цветовая коррекция.
- коррекция по резкости.
- обрезка.
- нанесение логотипа и надписи на фото.
Здесь есть всё и очень всё наглядно реализовано.
Отличный, выдержанный интерфейс.
5 баллов!
Разрабам поклон.
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