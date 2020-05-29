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Русификатор Foxit Reader для Windows

Русификатор Foxit Reader 10.0.0.35798

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Описание Русификатор Foxit Reader 10.0.0.35798Описание   Скачать Русификатор Foxit Reader 10.0.0.35798СКАЧАТЬ (534 Кб) Скриншоты Русификатор Foxit Reader 10.0.0.35798Скриншоты (3)   Статистика Русификатор Foxit Reader 10.0.0.35798Статистика   Отзывы о Русификатор Foxit Reader 10.0.0.35798Отзывы (2)  
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4.00 из 5, всего оценок - 6
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Русификатор Foxit Reader, программы для чтения PDF файлов. Foxit Reader обладает всеми необходимыми функциями для полноценного просмотра PDF файлов, снабжена простым и интуитивно понятным интерфейсом, при помощи которого пользователь может максимально эффективно использовать данный программный продукт.

Русификатор Foxit Reader
Русификатор Foxit Reader
Русификатор Foxit Reader
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)4 / 14 430
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРусификаторы
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Отзывы о программе Русификатор Foxit Reader

Boriss Klopcovs про Русификатор Foxit Reader 8.3.2.25013 [28-05-2020]

вин 10 НЕ 3НАЕТ КАК ОТКРЫТЬ ВАШ ФАЙЛ "mts_lang_ru_ru"
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Admin в ответ Boriss Klopcovs про Русификатор Foxit Reader 8.3.2.25013 [29-05-2020]

Его не надо открывать!
Языковой файл (mts_lang_ru_ru.xml) необходимо поместить в папку «lang», которая должна находиться в каталоге с установленной программой, там где файл FoxitReader.exe.
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