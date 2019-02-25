WebSite X5 Evolution - полнофункциональное решение для создания полноценных профессиональных и привлекающих внимание веб-сайтов, блогов и Интернет-магазинов. Присутствует редактор картинок, шаблоны и кнопки, возможность разделения страниц по уровням, создания карты сайта, имеется встроенный поисковый движок, FTP движок и т.д. Для создания персонального сайта пользователю необходимо выполнить всего 5 несложных шагов:

TurboSite - легкая в использовании программа, при помощи которой Вы сможете создать простой статичный HTML-сайт или электронный учебник за считанные минуты, даже не