WebSite X5 Free для Windows

WebSite X5 Free 17.1.1.0

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Описание WebSite X5 Free 17.1.1.0Описание   Скачать WebSite X5 Free 17.1.1.0СКАЧАТЬ (136,06 Мб) Скриншоты WebSite X5 Free 17.1.1.0Скриншоты (7)   Статистика WebSite X5 Free 17.1.1.0Статистика   Отзывы о WebSite X5 Free 17.1.1.0Отзывы (7)  
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4.29 из 5, всего оценок - 7
  • Рейтинг программы - 4.29 из 5
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WebSite X5 Free - простая и понятная на интуитивном уровне программа для создания полноценных и запоминающихся сайтов. Для работы с программой не требуется никаких навыков программирования.

Основные возможности:

  • Наличие более 100 встроенных графических шаблон.
  • Автоматическое создание навигационного меню согласно карте сайта.
  • Возможность добавления текста, картинок, видео, аудио и Flash анимации.
  • Возможность публикации готового сайта в сети Интернет.
  • Наличие множества разнообразных инструментов.
  • Графический редактор.
  • Поддержка Drag &Drop и многое другое.
Скриншоты WebSite X5 Free:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)3 / 7 184
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы
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WebSite X5 Free 17.0.12.1

WebSite X5 Free - простая и понятная на интуитивном уровне программа для создания полноценных и запоминающихся сайтов

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Отзывы о программе WebSite X5 Free

Владимир про WebSite X5 Free 14.0.6.2 [19-02-2018]

Сергей про WebSite X5 Free 11.0.7.30 [27-04-2016]
Хорошая программа если ее купить. Ломаные работать не будут.

Я согласен. Сергей про WebSite X5 Free 11.0.7.30 [27-04-2016]
Много заморочек, а все к одному-купи. Зачем писать Free?
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Игорь про WebSite X5 Free 11.0.8.31 [11-01-2017]

Программа не бесплатная если хочешь что либо кроме детских обоев покупай всю, ток жаль потраченного времяни
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Сергей про WebSite X5 Free 11.0.7.30 [27-04-2016]

Хорошая программа если ее купить. Ломаные работать не будут. Либо будут до первого перезапуска
| 1 | Ответить

курьер с супер деревни про WebSite X5 Free 11.0.7.30 [03-07-2015]

Удобная для создания собственного сайта.
3 | 1 | Ответить

строитель про WebSite X5 Free 11.0.7.30 [26-06-2015]

Супер, огромные возможности.
4 | | Ответить

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