Firefox для Android

Firefox 81.1.0-beta.2 для Android

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Описание Firefox 81.1.0-beta.2 для AndroidОписание   Скачать Firefox 81.1.0-beta.2 для AndroidСКАЧАТЬ (65,01 Мб) Скриншоты Firefox 81.1.0-beta.2 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика Firefox 81.1.0-beta.2 для AndroidСтатистика   Отзывы о Firefox 81.1.0-beta.2 для AndroidОтзывы (4)  
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4.17 из 5, всего оценок - 6
  • Рейтинг программы - 4.17 из 5
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Firefox Beta – последняя версия популярного браузера.

Установив данную версию, вы получите последние новшества, обеспечивающие более быструю производительность  и улучшенную безопасность. Взамен вас ожидает, возможно, нестабильная работа приложения, так как работы над ним еще ведутся.

Внесите свой вклад в развитие браузера и помогите усовершенствовать инновации, которые в будущем появляются в официальном релизе.

Разработчик обращает особое внимание, что ему нужна помощь по тестированию устройств на Intel x86 Atom. 

Firefox
Firefox
Firefox
Firefox
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс Английский, Русский, Болгарскийвсе языки
Закачек (сегодня/всего)0 / 13 609
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБраузеры
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Отзывы о программе Firefox

серега про Firefox 34.0 Beta для Android [04-11-2014]

Запись аудио.ссылка-secure antivirus.снес.
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петро про Firefox 33.0 Beta для Android [23-09-2014]

скачать то скачал но установить не удалось
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LG про Firefox 32.0 Beta для Android [08-08-2014]

доброго времени суток.постараюсь меньше текста.попался злой сайт-обрывал закачку.скачали огненный лис без вопросов- ucbrowser chrome. opera 16 версия по памяти.и еще не всегда плох браузер.смена поисков


ика бывает проблему решает.
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Руслан про Firefox Beta 22.0 для Android [22-06-2013]

скачал на андроид с ОС2.3 открыл но потом "выкидывает " и так постоянно.скачал дельфина -отлично работает.(10.0.)
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