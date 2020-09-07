Google Chrome 83.0.4103.106 для Android
Google Chrome – ваш любимый браузер одинаково быстр и удобен как на ПК, так и на Android. Он синхронизирует все вкладки на всех ваших устройствах, автоматически
Dolphin Browser Mini 2.3 для Android
Dolphin Browser Mini - еще один браузер из семейства Dolphin. Mini-версия отличается уменьшенным объемом, меньшим количеством опций. Однако это не сказывается на
Opera Max 3.1.52 для Android
Opera Max – позволяет экономить трафик при просмотре веб-страниц, прослушивании музыки или просмотре онлайн-видео. Для максимальной экономии контролируйте
Firefox 68.11.0 для Android
Firefox — один из наиболее популярных браузеров для ПК добрался и до платформы Android. Android-версия Firefox поддерживает работу с вкладками, настройку стартовой
Браузер Mint 3.4.6 для Android
Бесплатный браузер для устройств на базе Android от китайской компании Xiaomi. Высокая скорость работы, конфиденциальность и безопасность, легковесность, наличие
Opera Mini 47.2.2254.147957 для Android
Opera Mini – небольшой, быстрый и экономный браузер для вашего устройства. Среди достоинств программы числятся: высокая скорость загрузки, встроенный блокировщик