Asphalt Moto для Android

Описание
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Оценка: 4.50/5 голосов - 2
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.2.38 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Гонки
Загрузок (сегодня/всего):0 / 8 063 | Статистика
Размер:21,28 Мб
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Asphalt Moto – гонки на мотоцикле с простым управлением и красочной графикой. Преодолевайте городской трафик ночью и днем и становитесь главным действующим лицом на дороге.

На протяжении поездки вы окажетесь в таких окрестностях, как лес, горы снега, мосты и др. Зарабатывайте больше монет, открывайте новые модели мотоциклов и новые трассы для поездок. Жмите на экран, ускоряйте свой мотоцикл по максимуму и старайтесь не попасть под колеса проезжающим автомобилям. 

Что нового в Asphalt Moto 1.2.38?
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Отзывы о программе Asphalt Moto

missha про Asphalt Moto 1.0.4 для Android [15-11-2013]

вата на андр 2.1 не идет
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