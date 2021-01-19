Asphalt Moto – гонки на мотоцикле с простым управлением и красочной графикой. Преодолевайте городской трафик ночью и днем и становитесь главным действующим лицом на дороге.

На протяжении поездки вы окажетесь в таких окрестностях, как лес, горы снега, мосты и др. Зарабатывайте больше монет, открывайте новые модели мотоциклов и новые трассы для поездок. Жмите на экран, ускоряйте свой мотоцикл по максимуму и старайтесь не попасть под колеса проезжающим автомобилям.