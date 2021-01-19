Asphalt Moto для Android
|Оценка:
|4.50/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.2.38 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|CrazyGame
|Категория:
|Гонки
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 8 063 | Статистика
|Размер:
|21,28 Мб
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Asphalt Moto – гонки на мотоцикле с простым управлением и красочной графикой. Преодолевайте городской трафик ночью и днем и становитесь главным действующим лицом на дороге.
На протяжении поездки вы окажетесь в таких окрестностях, как лес, горы снега, мосты и др. Зарабатывайте больше монет, открывайте новые модели мотоциклов и новые трассы для поездок. Жмите на экран, ускоряйте свой мотоцикл по максимуму и старайтесь не попасть под колеса проезжающим автомобилям.
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