Яндекс.Музыка

Sweet.tv 1.4.8 для Android
Удобное приложение для Android-смартфонов и планшетов, которое предлагает доступ к более чем 5000 фильмов, 220 каналов на любой вкус(в том числе новостные,
AIMP 3.01 Build 972 для Android
AIMP – мобильная версия популярного аудио проигрывателя. С плеером вы сможете прослушать большинство форматов: mp3, wav, ogg, flac, mp4, ape и др. 10-полосный
4Sound 1.6 для Android
4Sound - бесплатный простой в настройке и использовании музыкальный проигрыватель для смартфонов и планшетов под управлением ОС Android
Pickplay Player 1.8a для Android
Pickplay Player - удобный музыкальный аудиоплеер с большим количеством функций и возможность загрузки понравившейся музыки из Вконтакте
Музыкальный плеер 3.7.1 для Android
Музыкальный плеер - отличный аудиопроигрыватель для Android-устройств с поддержкой множества форматов
RockOn Music Player 1.4.10 для Android
RockOn Music Player - музыкальный плеер для Android с красивым графическим интерфейсом. Для каждого музыкального альбома RockOn Music Player скачивает обложку диска