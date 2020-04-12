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Яндекс.Музыка для Android

Яндекс.Музыка 2020.03.2 для Android

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Описание Яндекс.Музыка 2020.03.2 для AndroidОписание   Скачать Яндекс.Музыка 2020.03.2 для AndroidСКАЧАТЬ (26,36 Мб) Скриншоты Яндекс.Музыка 2020.03.2 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Яндекс.Музыка 2020.03.2 для AndroidСтатистика   Отзывы о Яндекс.Музыка 2020.03.2 для AndroidОтзывы (0)  
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Яндекс.Музыка - универсальный музыкальный плеер. Позволяет проигрывать композиции, размещенные на девайсе, работает с Яндекс.Диском, возможно прослушивание треков из каталога приложения.

Специальные возможности программы включают онлайн-радио и распознавание треков. Присутствуют подборки музыки на разную тематику, включая песни из сериалов, плейлисты для тренировок, работы или другого настроения. 

Некоторые функции доступны только при авторизации и оформлении подписки.

Яндекс.Музыка
Яндекс.Музыка
Яндекс.Музыка
Яндекс.Музыка
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Русский, Белорусский
Закачек (сегодня/всего)1 / 5 975
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПлееры - другое
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Отзывы о программе Яндекс.Музыка

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Отзывов о программе Яндекс.Музыка 2020.03.2 для Android пока нет, можете добавить...

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