Movie Label

Calibre 3.40.1
Calibre - незаменимое приложение для чтения электронных книг всех современных форматов, а также управления собственной библиотекой. Поддерживается работа с
Nero MediaHome 2015.09.21
Nero MediaHome - отличный бесплатный диспетчер всех мультимедийных файлов - фото, музыка, видео и другие данные
Movavi Photo Manager 1.2.0
Удобная программа для сортировки фото, которая поможет быстро распределить все изображения по категориям. Имеется поиск снимков по тегам, дате и геолокации, пакетное
Kodi 18.0
Kodi (ранее XBMC Media Center) - навороченный кроссплатформенный медиацентр с отличным графическим интерфейсом и удобным меню, который является достойным конкурентом
Моя домашняя библиотека 2014/12.003
Моя домашняя библиотека предназначена для ведения учёта каталога книг и периодических изданий, ведения картотеки читателей, регистрации выдачи и возврата литературы
MediaMonkey 4.1.23.1881 Free
MediaMonkey - мощнейшее приложение для упорядочивания и организации коллекций видео- и аудиофайлов