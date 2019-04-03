Movie Label для Windows

Movie Label 2019 14.0.1

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Описание Movie Label 2019 14.0.1Описание   Скачать Movie Label 2019 14.0.1СКАЧАТЬ (18,39 Мб) Скриншоты Movie Label 2019 14.0.1Скриншоты (6)   Статистика Movie Label 2019 14.0.1Статистика   Отзывы о Movie Label 2019 14.0.1Отзывы (0)  
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4.50 из 5, всего оценок - 2
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Movie Label – многофункциональная программа по упорядочиванию и структурированию видеофайлов, предоставляющая широкие возможности организации и управления видеобазами. Полная информация о фильмах и сериалах загружается из баз данных интернета, благодаря чему нет необходимости в ручном наборе.

Разделы видео файлов абсолютно не ограничены вне зависимости от типа и формата самого файла. Movie Label позволяет очень просто без сложной фильтрации проводить сортировку видеобазы простым нажатием на кнопки мыши.

Функционал программы позволяет создать несколько баз видео, управление которыми может проводиться независимо.

Основные возможности программы Movie Label:

  • быстроое добавление видео в коллекцию по заглавию или используя поиск видео на жестком диске,
  • полная информация о видео с расширенной статистикой и отчетами,
  • хранение видео в любых форматах (DVD, Blu-ray, Divx и др.).
Movie Label
Movie Label
Movie Label
Movie Label
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $39.95
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1 767
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКаталогизаторы
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Отзывы о программе Movie Label

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