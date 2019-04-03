Movie Label – многофункциональная программа по упорядочиванию и структурированию видеофайлов, предоставляющая широкие возможности организации и управления видеобазами. Полная информация о фильмах и сериалах загружается из баз данных интернета, благодаря чему нет необходимости в ручном наборе.

Разделы видео файлов абсолютно не ограничены вне зависимости от типа и формата самого файла. Movie Label позволяет очень просто без сложной фильтрации проводить сортировку видеобазы простым нажатием на кнопки мыши.

Функционал программы позволяет создать несколько баз видео, управление которыми может проводиться независимо.

Основные возможности программы Movie Label: