Music2pc для Windows
|Оценка:
|0.00/5 голосов - 0
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.31 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|MP3 Download
|Категория:
|Загрузка файлов
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 3 026 | Статистика
|Размер:
|4,85 Мб
Music2pc - бесплатная и простая в использовании программа для скачивания на ПК музыки в формате MP3. Все что требуется от пользователя это ввести в поле поиска имя исполнителя или название песни, после чего отобразиться список доступных для загрузки аудиокомпозиций, причем также указывается их длительность и битрейт. Также программа позволяет выбрать папку для сохранения скачанной музыки. Присутствует возможность работы через прокси.
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Отзывы о программе Music2pc
ОселМатрос про Music2pc 2.2.2.242 [28-03-2022]
Утилита нормальная :)
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