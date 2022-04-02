Music2pc - бесплатная и простая в использовании программа для скачивания на ПК музыки в формате MP3. Все что требуется от пользователя это ввести в поле поиска имя исполнителя или название песни, после чего отобразиться список доступных для загрузки аудиокомпозиций, причем также указывается их длительность и битрейт. Также программа позволяет выбрать папку для сохранения скачанной музыки. Присутствует возможность работы через прокси.