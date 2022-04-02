Music2pc для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:2.31 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Загрузка файлов
Загрузок (сегодня/всего):2 / 3 026 | Статистика
Размер:4,85 Мб
Music2pc скриншот № 1
Music2pc скриншот № 2

Music2pc - бесплатная и простая в использовании программа для скачивания на ПК музыки в формате MP3. Все что требуется от пользователя это ввести в поле поиска имя исполнителя или название песни, после чего отобразиться список доступных для загрузки аудиокомпозиций, причем также указывается их длительность и битрейт. Также программа позволяет выбрать папку для сохранения скачанной музыки. Присутствует возможность работы через прокси.

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Отзывы о программе Music2pc

ОселМатрос про Music2pc 2.2.2.242 [28-03-2022]

Утилита нормальная :)
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