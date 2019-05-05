Adblock Plus для Opera - популярное расширение для браузера Opera, которое предназначено для блокировки навязчивой рекламы в Интернете, всплывающие окна, баннеров, доменов, а также видео рекламы на YouTube и Facebook.

В настройках присутствует возможность включать списки блокировки, настраивать персональные фильтры, имеется белый список доменов, для которых расширение по умолчанию выключено, а также можно блокировать отдельные элементы на веб-странице и прятать метки на месте заблокированных объектов.

Кроме того расширение поддерживает идею Допустимой Рекламы и дает возможность пользователю отображать некоторую рекламу, которая не считается раздражительной. Эта функция может быть отключена в любое время.