GoogleClean - программа для защиты личной информации, которая собирается при регистрации пользователя в различных продуктах от Google, таких как Google Google Desktop, Google Chrome, Google Picasa, Google Earth и Google Toolbar и др.

При регистрации в сервисах Google генерируется уникальный ID, который передается в Google, в результате чего Google знает, какие сайты вы посещаете, что ищете в Интернете и т.д. GoogleClean предотвращает сбор таких конфиденциальных данных и отключает их передачу, очищает отслеживание Cookies, удаляет всю персональную информацию, хранящуюся в кэш-памяти, обеспечивая тем самым надежную защиту. При этом утилита не влияет на функциональность продуктов Google.

Программа имеет простой интерфейс, разобраться в котором достаточно легко. Все инструменты рассортированы по вкладкам, имеющиеся функции сопровождаются небольшим описанием и принципом действия.