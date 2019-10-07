GoogleClean для Windows

GoogleClean 2019.200.07

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Описание GoogleClean 2019.200.07Описание   Скачать GoogleClean 2019.200.07СКАЧАТЬ (7,82 Мб) Скриншоты GoogleClean 2019.200.07Скриншоты (6)   Статистика GoogleClean 2019.200.07Статистика   Отзывы о GoogleClean 2019.200.07Отзывы (0)  
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GoogleClean - программа для защиты личной информации, которая собирается при регистрации пользователя в различных продуктах от Google, таких как Google Google Desktop, Google Chrome, Google Picasa, Google Earth и Google Toolbar и др.

При регистрации в сервисах Google генерируется уникальный ID, который передается в Google, в результате чего Google знает, какие сайты вы посещаете, что ищете в Интернете и т.д. GoogleClean предотвращает сбор таких конфиденциальных данных и отключает их передачу, очищает отслеживание Cookies, удаляет всю персональную информацию, хранящуюся в кэш-памяти, обеспечивая тем самым надежную защиту. При этом утилита не влияет на функциональность продуктов Google.

Программа имеет простой интерфейс, разобраться в котором достаточно легко. Все инструменты рассортированы по вкладкам, имеющиеся функции сопровождаются небольшим описанием и принципом действия.

GoogleClean
GoogleClean
GoogleClean
GoogleClean
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: 14.90 евро
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1 747
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗащита данных
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Отзывы о программе GoogleClean

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