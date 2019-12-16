Okdo Pdf to Doc Docx Converter

WinScan2PDF 5.09 Небольшая бесплатная портативная утилита, позволяющая сканировать документы с помощью практически любого подключенного сканера, и сохранить отсканированные документы Free PDF to Word Converter 3.2.12 Free PDF to Word Converter - простой в использовании инструмент для высококачественного преобразования файлов из формата PDF в DOC с сохранением всех графиков, Scan2PDF 1.7 Scan2PDF - небольшая программа, которая позволяет сканировать документы и изображения с последующим их сохранением в формате PDF. Также есть возможность

PDF-XChange Viewer 2.5.322.10 PDF-XChange Viewer - небольшая и полнофункциональная программа для просмотра файлов в формате PDF. Сочетает в себе огромный список возможностей, высокое качество и Calibre 4.5.0 Calibre - незаменимое приложение для чтения электронных книг всех современных форматов, а также управления собственной библиотекой. Поддерживается работа с AVS Document Converter 4.2.3.268 AVS Document Converter - универсальный инструмент для просмотра и преобразования любых типов документов в наиболее распространенные форматы, включая PDF, DOC, DOCX,