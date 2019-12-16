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Okdo Pdf to Doc Docx Converter для Windows

Okdo Pdf to Doc Docx Converter 5.6

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Описание Okdo Pdf to Doc Docx Converter 5.6Описание   Скачать Okdo Pdf to Doc Docx Converter 5.6СКАЧАТЬ (10,13 Мб) Скриншоты Okdo Pdf to Doc Docx Converter 5.6Скриншоты (5)   Статистика Okdo Pdf to Doc Docx Converter 5.6Статистика   Отзывы о Okdo Pdf to Doc Docx Converter 5.6Отзывы (0)  
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Okdo PDF To Doc Docx Converter — простой и быстрый в использовании конвертер PDF-файлов в форматы DOC/DOCX. Утилита позволяет сохранить оригинальное оформление, картинки, текст, векторные рисунки и другие параметры PDF-файлов. Работа с программой предельно проста, достаточно выбрать конвертируемый файл и указать папку для сохранения.

Основные функции конвертера:

  • работа конвертера не нуждается в использовании Adobe Acrobat.
  • Поддержка преобразования зашифрованных PDF-файлов.
  • Пакетное конвертирование нескольких файлов для быстрой и удобной работы с большим количеством файлов.
  • Сохранение оригинального макет РDF-документа в редактируемый документ DOC/DOCX.
Okdo Pdf to Doc Docx Converter
Okdo Pdf to Doc Docx Converter
Okdo Pdf to Doc Docx Converter
Okdo Pdf to Doc Docx Converter
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $39.95
Ограничение в работе программыфункциональные ограничения
ОперационкаWindows 10, 8, 7, XP, 2000
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 2 200
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКонверторы - PDF
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Отзывы о программе Okdo Pdf to Doc Docx Converter

Admin

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