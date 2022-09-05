NetworkConnectLog - небольшая утилита, которая постоянно сканирует локальную сеть (с помощью ARP и Netbios протоколов) и добавляет новую строку в лог-файл при каждом подключении/отключении компьютера или другого устройства к/от сети. Строки с информацией о подключении/отключении от сети устройств легко экспортируются в файл comma-delimited/tab-delimited/html/xml для дальнейшей обработки.