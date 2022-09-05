NetworkConnectLog для Windows

Описание
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Оценка: 4.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.15 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Мониторинг
Загрузок (сегодня/всего):0 / 2 514 | Статистика
Размер:402 Кб
NetworkConnectLog скриншот № 1
NetworkConnectLog скриншот № 2

NetworkConnectLog - небольшая утилита, которая постоянно сканирует локальную сеть (с помощью ARP и Netbios протоколов) и добавляет новую строку в лог-файл при каждом подключении/отключении компьютера или другого устройства к/от сети. Строки с информацией о подключении/отключении от сети устройств легко экспортируются в файл comma-delimited/tab-delimited/html/xml для дальнейшей обработки.

Что нового в NetworkConnectLog 1.15?
  • Исправлены ошибки
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Отзывы о программе NetworkConnectLog

Alaska про NetworkConnectLog 1.06 [30-12-2015]

Народ, скачивайте программу, она действительно удобна и проста в использовании,подойдет для тех кому необходимо видеть список отключившихся/подключившихся в сети)!
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