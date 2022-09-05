NetworkConnectLog для Windows
|Оценка:
|4.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.15 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Nir Sofer
|Категория:
|Мониторинг
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 2 514 | Статистика
|Размер:
|402 Кб
NetworkConnectLog - небольшая утилита, которая постоянно сканирует локальную сеть (с помощью ARP и Netbios протоколов) и добавляет новую строку в лог-файл при каждом подключении/отключении компьютера или другого устройства к/от сети. Строки с информацией о подключении/отключении от сети устройств легко экспортируются в файл comma-delimited/tab-delimited/html/xml для дальнейшей обработки.
- Исправлены ошибки
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Отзывы о программе NetworkConnectLog
Alaska про NetworkConnectLog 1.06 [30-12-2015]
Народ, скачивайте программу, она действительно удобна и проста в использовании,подойдет для тех кому необходимо видеть список отключившихся/подключившихся в сети)!
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