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SoftOrbits Photo Retoucher для Windows

SoftOrbits Photo Retoucher 6.0

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Описание SoftOrbits Photo Retoucher 6.0Описание   Скачать SoftOrbits Photo Retoucher 6.0СКАЧАТЬ (26,4 Мб) Скриншоты SoftOrbits Photo Retoucher 6.0Скриншоты (7)   Статистика SoftOrbits Photo Retoucher 6.0Статистика   Отзывы о SoftOrbits Photo Retoucher 6.0Отзывы (0)  
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SoftOrbits Photo Retoucher - утилита для восстановления и редактирования старых фотографий. С помощью программы можно удалить лишние объекты c фото, выполнить ретуширование, улучшить качество цветов, контрастность, четкость и другие операции, что позволит старым, выцвевшим и испорченным фотоснимкам придать "вторую жизнь".

SoftOrbits Photo Retoucher
SoftOrbits Photo Retoucher
SoftOrbits Photo Retoucher
SoftOrbits Photo Retoucher
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: 495 руб.
Ограничение в работе программыфункциональные ограничения
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 2 359
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыФото - Редакторы
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Отзывы о программе SoftOrbits Photo Retoucher

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