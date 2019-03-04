Throttle - утилита предназначена для настройки параметров ваших модемов на максимальное быстродействие, что в результате может привести к более, чем 200-процентному увеличению скорости работы. Вы просто выбираете свою OS, тип соединения (14.4/28.8/33.6/56k, кабельный модем, DSL/ADSL модем, ISDN, Satellite, T1/T3/OC3/OC12+, локальная сеть) и нажимаете кнопку "Go". Остальное программа сделает сама!

Как отмечают разработчики, программа изменит ряд ключевых параметров работы модема, например, улучшит определение сигнала "занято", уменьшит количество обрывов связи и т.д. Программа работает со всеми типами модемов подо всеми операционными системами семейства Windows.