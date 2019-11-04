MiTeC System Information X

Windows 7 USB/DVD Download Tool 1.0.30.0
Windows 7 USB/DVD Download Tool - отличный инструмент от компании Microsoft, с помощью которого можно легко создать загрузочный диск или флешку, что делает его
UNetbootin 6.75
UNetbootin - мультиплатформенная утилита, при помощи которой можно легко устанавливать различные Linux/BSD дистрибутивы на раздел жёсткого диска или USB-накопитель
ASUS Fan Xpert 1.00.13
ASUS Fan Xpert - удобная утилита для материнских плат производства ASUS, с помощью которой можно не входя в BIOS регулировать скорость вращения крыльчатки
MapKeyboard 2.1
MapKeyboard - небольшая бесплатная утилита с помощью которой можно легко переназначить или полностью отключить кнопки на клавиатуре. Программа будет полезна
Hirens BootCD 15.2
Hirens BootCD - многофункциональный загрузочный диск, объединившей в себе наиболее эффективные утилиты для "реанимации" компьютера. Содержит такие полезные
Starus Partition Recovery 2.8
Starus Partition Recovery - инструмент для эффективного восстановления логических дисков, удаленных или переформатированных в другую файловую систему