Picasa 3.9.141 Build 259
Picasa - мощный органайзер ваших изображений и видео. С его помощью вы не потеряете ни одной фотографии. Все картинки будут рассортированы по альбомам, их можно
Adobe Photoshop Lightroom 5.7.1
Adobe Photoshop Lightroom - мощный и удобный инструмент для работы с цифровыми изображениями и фотографиями. С помощью программы Вы сможете выполнить всю
AntiDupl.NET 2.3.9
AntiDupl.NET - удобная в работе программа, с помощью которой можно легко находить, отображать дубликаты изображений в основных графических форматах (JPEG, GIF, TIFF,
ACDSee 2019 22.1.0 build 1146
ACDSee - отличное приложение предназначенное для просмотра изображений и упорядочивания своей галереи, которое умеет работать практически со всеми современными
FotoMix 9.2.7
FotoMix - универсальная программа для редактирования фотографий, добавления на них различных спецэффектов и легкого фотомонтажа
Мастер Открыток 7.25
Мастер Открыток - программа для создания ярких и запоминающихся поздравительных открыток. С помощью Мастер Открыток достаточно выбрать фон, украшения, написать текст