Vampix для Windows

Vampix 1.10.0.18

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Описание Vampix 1.10.0.18Описание   Скачать Vampix 1.10.0.18СКАЧАТЬ (2,15 Мб) Скриншоты Vampix 1.10.0.18Скриншоты (1)   Статистика Vampix 1.10.0.18Статистика   Отзывы о Vampix 1.10.0.18Отзывы (0)  
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4.67 из 5, всего оценок - 3
  • Рейтинг программы - 4.67 из 5
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Vampix - утилита для улучшения эффектов черно-белых и цветных изображений. Программа очень проста в работе, не содержит сложных настроек и опций, при этом позволяет действительно улучшить качество фотографий и картинок путем применения различных фильтров.

Vampix
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1 931
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыФото
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Отзывы о программе Vampix

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