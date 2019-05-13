Startup Sentinel для Windows

Startup Sentinel 1.7.6.24

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Описание Startup Sentinel 1.7.6.24Описание   Скачать Startup Sentinel 1.7.6.24СКАЧАТЬ (2,16 Мб) Скриншоты Startup Sentinel 1.7.6.24Скриншоты (2)   Статистика Startup Sentinel 1.7.6.24Статистика   Отзывы о Startup Sentinel 1.7.6.24Отзывы (0)  
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2.50 из 5, всего оценок - 2
  • Рейтинг программы - 2.50 из 5
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Startup Sentinel - утилита для управления автозапуском программных продуктов при старте операционной системы, что позволяет сделать работу ПК более быстрой и безопасной. Этот инструмент обнаруживает новые программы и позволяет заносить их в список автозапуска, отказать в автозапуске или внести в черный список, чтобы в дальнейшем Startup Sentinel автоматически отклонял запуск такой программы.

Основные характеристики инструмента:

  • автоматическое обнаружение запуска программ,
  • белый список разрешенных программ,
  • черный список вредоносных или нежелательных программ.
Startup Sentinel
Startup Sentinel
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1 846
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРеестр, Автозагрузка
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Отзывы о программе Startup Sentinel

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