BB TestAssistant Pro - программа для записи экрана, которая особенно удобна при тестировании программного обеспечения. Этот инструмент позволит тестировщикам создавать собственные видеоклипы, отображающие дефекты, и не тратить время на составление долгих описаний проблем. Интерфейс программы очень прост и удобен в работе, не требует специальных специфических знаний. Запись происходит всего лишь одним нажатием кнопки, а при обнаружении проблемы видеофрагмент можно сохранить или добавить к нему комментарий.

При тестировании программ такое видео будет содержать всеобъемлющую информацию о состоянии системы до возникновения проблемы, что позволит разработчикам сразу определить ее причину. Однако этот продукт будет интересен не только разработчикам и тестировщикам, но и более широкому кругу пользователей, т.к. позволяет создавать обучающее видео, видеоуроки, видеообзоры и прочее, что связано с "захватом" видео монитора.

Программа также представлена в версии BB TestAssistant Expert, в которой добавлена интеграция файлов журнала и журнала событий Windows, а также интеграция с системами Jira и Trac.