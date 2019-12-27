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BB TestAssistant Pro для Windows

BB TestAssistant Pro 5.15.4055 RU / 5.19.4141 EN

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Описание BB TestAssistant Pro 5.15.4055 RU / 5.19.4141 ENОписание   Скачать BB TestAssistant Pro 5.15.4055 RU / 5.19.4141 ENСКАЧАТЬ (22,45 Мб) Скриншоты BB TestAssistant Pro 5.15.4055 RU / 5.19.4141 ENСкриншоты (5)   Статистика BB TestAssistant Pro 5.15.4055 RU / 5.19.4141 ENСтатистика   Отзывы о BB TestAssistant Pro 5.15.4055 RU / 5.19.4141 ENОтзывы (0)  
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BB TestAssistant Pro - программа для записи экрана, которая особенно удобна при тестировании программного обеспечения. Этот инструмент позволит тестировщикам создавать собственные видеоклипы, отображающие дефекты, и не тратить время на составление долгих описаний проблем. Интерфейс программы очень прост и удобен в работе, не требует специальных специфических знаний. Запись происходит всего лишь одним нажатием кнопки, а при обнаружении проблемы видеофрагмент можно сохранить или добавить к нему комментарий.

При тестировании программ такое видео будет содержать всеобъемлющую информацию о состоянии системы до возникновения проблемы, что позволит разработчикам сразу определить ее причину. Однако этот продукт будет интересен не только разработчикам и тестировщикам, но и более широкому кругу пользователей, т.к. позволяет создавать обучающее видео, видеоуроки, видеообзоры и прочее, что связано с "захватом" видео монитора.

Программа также представлена в версии BB TestAssistant Expert, в которой добавлена интеграция файлов журнала и журнала событий Windows, а также интеграция с системами Jira и Trac.

BB TestAssistant Pro
BB TestAssistant Pro
BB TestAssistant Pro
BB TestAssistant Pro
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: 1,950.00 pуб.
Ограничение в работе программы30 дней, водяной знак
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)4 / 3 092
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое - Видео захват
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Отзывы о программе BB TestAssistant Pro

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