BB TestAssistant Pro

ТОП-сегодня раздела "другое" UPX 3.94 UPX - бесплатный, портируемый упаковщик исполняемых файлов. Поддерживает множество форматов, включая COM, EXE, SYS. После упаковки UPX-ом Ваши файлы занимают минимум Log Viewer Plus 2.3.21 Log Viewer Plus - удобный во всех отношениях просмотрищик лог-журналов с набором полезных инструментов для поиска и фильтрации информации в логе CHM Editor 3.1.2 CHM Editor - удобная программа для работы с CHM файлами, которые используются при создании файлов помощи к программам и электронных книг. С помощью программы можно GetWindowText 3.31 GetWindowText - небольшая портативная (не требующая инсталляции) утилита с помощью которой можно прочитать текст окна (заголовки). Необходимо зажать левую кнопку ASPack 2.43 ASPack - программа для сжатия исполняемых файлов (EXE, DLL, OCX) и защиты от непрофессионального реверс-инжиниринга. Cпособна уменьшить файловый размер 32-битных UPX Easy GUI 1.9 UPX Easy GUI - простая программа, позволяющая сжимать/возвращать в нормальный вид исполняемые файлы .exe с помощью алгоритма UPX