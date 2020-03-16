Norton Security and Antivirus для Android

Norton Security and Antivirus 4.8.0.4503 для Android

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Описание Norton Security and Antivirus 4.8.0.4503 для AndroidОписание   Скачать Norton Security and Antivirus 4.8.0.4503 для AndroidСКАЧАТЬ (28,1 Мб) Скриншоты Norton Security and Antivirus 4.8.0.4503 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика Norton Security and Antivirus 4.8.0.4503 для AndroidСтатистика   Отзывы о Norton Security and Antivirus 4.8.0.4503 для AndroidОтзывы (0)  
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Norton Security and Antivirus - мобильный антивирус, который предоставляет пользователю защиту от вирусов, вредоносных программ, потери или кражи устройства.

Присутствует возможность удаленной блокировки и удаления всех конфиденциальных данных с потерянного смартфона или планшета при помощью SMS, отображения местоположения устройства на карте, блокирования нежелательных звонков и SMS, резервного копирования и многое другое.

Что нового в Norton Security and Antivirus 4.8.0.4503 для Android?
  • Исправления ошибок
  • Изменения для повышения быстродействия
Norton Security and Antivirus
Norton Security and Antivirus
Norton Security and Antivirus
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 2 440
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАнтивирусы, Spyware
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Отзывы о программе Norton Security and Antivirus

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