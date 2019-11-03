Spy Emergency для Windows

Spy Emergency 25.0.630.0

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Описание Spy Emergency 25.0.630.0Описание   Скачать Spy Emergency 25.0.630.0СКАЧАТЬ (30,66 Мб) Скриншоты Spy Emergency 25.0.630.0Скриншоты (9)   Статистика Spy Emergency 25.0.630.0Статистика   Отзывы о Spy Emergency 25.0.630.0Отзывы (4)  
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4.60 из 5, всего оценок - 10
  • Рейтинг программы - 4.60 из 5
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Антишпион, антитроян, веб-защита и антиспам - это Spy Emergency - программа для защиты ПК от тысячи вредоносных угроз и потенциально опасных приложений. Обеспечивает быстрое и безопасное удаление программ-шпионов, рекламного ПО, спама, вирусов, троянов, интернет-червей, "угонщиков браузеров", инструментов удаленного администрирования, компонентов ActiveX, дозвонщиков, кейлоггеров, вредоносных плагинов и панелей инструментов для веб-браузера, мошеннического ПО и других интернет-угроз на компьютере.

Благодаря встроенному механизму эвристического анализа, Spy Emergency также защищает от новых и еще неизвестных угроз.

Особенности программы:

  • Сканирование системной памяти, реестра, жестких дисков.
  • Проверка системных папок.
  • Проверка на наличие следящих cookies.
  • Сканирование hosts-файла.
  • Поддержка командной строки.
  • Экран защиты от вредоносного ПО в режиме реального времени, блокирующий шпионское ПО до его запуска.
  • Экран предотвращения блокирует установку вредоносного ПО.
  • Экран веб-защиты для браузеры, включающий защиту домашней страницы.
  • Экран проверки следящих cookies.
  • Не влияет на производительность системы и продолжает обеспечивать защиту во время вашей работы. 
  • Имеет около миллиона угроз в базе антивредоносных сигнатур.
  • Малый размер регулярных обновлений значительно сокращают время их загрузки.
Spy Emergency
Spy Emergency
Spy Emergency
Spy Emergency
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $29.95
Ограничение в работе программы15 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 3 394
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАнтишпионы
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Отзывы о программе Spy Emergency

Сергей про Spy Emergency 25.0.310.0 [26-01-2019]

не советую,кто хвалит_это пустые слова
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Радион про Spy Emergency 25.0.310.0 [15-01-2019]

Не ловит, это решето. Скачивал целенаправленно, не смог поймать даже элементарных, кто-то купил админов сайта, чтобы 5 звездочек эффективности поставить.
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Дмитрий про Spy Emergency 18.0.605 [05-12-2015]

Мне не понравилась заблокировала мне форум майл ру ответы,в общем снёс её.
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dingodog про Spy Emergency 18.0.605 [02-12-2015]

goood program
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