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Spy Emergency 25.0.630.0
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4.60 из 5, всего оценок - 10
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- Рейтинг программы - 4.60 из 5
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Антишпион, антитроян, веб-защита и антиспам - это Spy Emergency - программа для защиты ПК от тысячи вредоносных угроз и потенциально опасных приложений. Обеспечивает быстрое и безопасное удаление программ-шпионов, рекламного ПО, спама, вирусов, троянов, интернет-червей, "угонщиков браузеров", инструментов удаленного администрирования, компонентов ActiveX, дозвонщиков, кейлоггеров, вредоносных плагинов и панелей инструментов для веб-браузера, мошеннического ПО и других интернет-угроз на компьютере.
Благодаря встроенному механизму эвристического анализа, Spy Emergency также защищает от новых и еще неизвестных угроз.
Особенности программы:
- Сканирование системной памяти, реестра, жестких дисков.
- Проверка системных папок.
- Проверка на наличие следящих cookies.
- Сканирование hosts-файла.
- Поддержка командной строки.
- Экран защиты от вредоносного ПО в режиме реального времени, блокирующий шпионское ПО до его запуска.
- Экран предотвращения блокирует установку вредоносного ПО.
- Экран веб-защиты для браузеры, включающий защиту домашней страницы.
- Экран проверки следящих cookies.
- Не влияет на производительность системы и продолжает обеспечивать защиту во время вашей работы.
- Имеет около миллиона угроз в базе антивредоносных сигнатур.
- Малый размер регулярных обновлений значительно сокращают время их загрузки.
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Отзывы о программе Spy Emergency
Сергей про Spy Emergency 25.0.310.0 [26-01-2019]
не советую,кто хвалит_это пустые слова
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Радион про Spy Emergency 25.0.310.0 [15-01-2019]
Не ловит, это решето. Скачивал целенаправленно, не смог поймать даже элементарных, кто-то купил админов сайта, чтобы 5 звездочек эффективности поставить.
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Дмитрий про Spy Emergency 18.0.605 [05-12-2015]
Мне не понравилась заблокировала мне форум майл ру ответы,в общем снёс её.
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dingodog про Spy Emergency 18.0.605 [02-12-2015]
goood program
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