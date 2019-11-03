Антишпион, антитроян, веб-защита и антиспам - это Spy Emergency - программа для защиты ПК от тысячи вредоносных угроз и потенциально опасных приложений. Обеспечивает быстрое и безопасное удаление программ-шпионов, рекламного ПО, спама, вирусов, троянов, интернет-червей, "угонщиков браузеров", инструментов удаленного администрирования, компонентов ActiveX, дозвонщиков, кейлоггеров, вредоносных плагинов и панелей инструментов для веб-браузера, мошеннического ПО и других интернет-угроз на компьютере.

Благодаря встроенному механизму эвристического анализа, Spy Emergency также защищает от новых и еще неизвестных угроз.

Особенности программы: