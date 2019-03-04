SystemSwift для Windows

SystemSwift 2.3.4.2019

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Описание SystemSwift 2.3.4.2019Описание   Скачать SystemSwift 2.3.4.2019СКАЧАТЬ (3,75 Мб) Скриншоты SystemSwift 2.3.4.2019Скриншоты (2)   Статистика SystemSwift 2.3.4.2019Статистика   Отзывы о SystemSwift 2.3.4.2019Отзывы (0)  
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3.85 из 5, всего оценок - 7
  • Рейтинг программы - 3.85 из 5
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SystemSwift - эта программа позволит увеличить скорость работы системы компьютера, различных компьютерных игр, а также интернета. С помощью этого инструмента происходит оптимизация рабочих параметров компьютера, исправляются ошибки и конфликты, вызывающие замедление, что приводит к значительному ускорению работы за счет выжимания всей доступной производительности ПК.

Этот инструмент сначала сканирует систему, а затем вносит некоторые изменения в Windows, в результате чего ОС преобразуется так, как будто она только что была установлена. Например, улучшается качество графики, оптимизируется расход оперативной памяти, повышается скорость чтения и записи жестких дисков, определяется приоритетное функционирование процессора и другие параметры.

В целом, утилита действительно полезна, т.к. может настроить наилучшим образом имеющееся в распоряжении "железо" и наслаждаться высокой скоростью работы в интернете, а также полноценно ощутить возможности самых современных игр без внесения изменений в сами игры.

Также хотелось бы отметить, что SystemSwift является сочетанием сразу трех продуктов этого же разработчика - PCMedik, GameGain и Throttle, которые при желании тоже можно использовать.

Что нового в SystemSwift 2.3.4.2019?
  • Исправлены ошибки.
SystemSwift
SystemSwift
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $19.99
Ограничение в работе программы30 дней работы
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 4 186
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыНастройка, оптимизация
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