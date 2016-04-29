KFK File Splitter - достаточно полезная утилита, которая поможет разбить файлы на более мелкие части. Это бывает необходимо при переносе данных большого объема (фильмы, игры) на съемных носителях (CD, DVD, USB-флешка), а также передачи их по низкоскоростному интернет-каналу. Кроме этого, здесь есть функция прожига CD/DVD-дисков, но для этого потребуется установка дополнительного программного обеспечения - CopyToDVD.

Также это приложение позволит создать так называемые автоматически восстанавливаемые файлы. Особенность таких файлов в том, что для их соединения не требуется наличие и установка KFK, что удобно при сборке разбитого файла на произвольном ПК. Интерфейс программы прост и лаконичен, что не вызовет проблем в освоении и работе.

Основные особенности прграммы: