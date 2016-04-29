KFK File Splitter для Windows

KFK File Splitter 3.24.0.59

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Описание KFK File Splitter 3.24.0.59Описание   Скачать KFK File Splitter 3.24.0.59СКАЧАТЬ (2,32 Мб) Скриншоты KFK File Splitter 3.24.0.59Скриншоты (3)   Статистика KFK File Splitter 3.24.0.59Статистика   Отзывы о KFK File Splitter 3.24.0.59Отзывы (2)  
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4.50 из 5, всего оценок - 2
  • Рейтинг программы - 4.50 из 5
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KFK File Splitter - достаточно полезная утилита, которая поможет разбить файлы на более мелкие части. Это бывает необходимо при переносе данных большого объема (фильмы, игры) на съемных носителях (CD, DVD, USB-флешка), а также передачи их по низкоскоростному интернет-каналу. Кроме этого, здесь есть функция прожига CD/DVD-дисков, но для этого потребуется установка дополнительного программного обеспечения - CopyToDVD.

Также это приложение позволит создать так называемые автоматически восстанавливаемые файлы. Особенность таких файлов в том, что для их соединения не требуется наличие и установка KFK, что удобно при сборке разбитого файла на произвольном ПК. Интерфейс программы прост и лаконичен, что не вызовет проблем в освоении и работе.

Основные особенности прграммы:

  • Возможность выполнять одновременно несколько операций над данными.
  • Поддержка Unicode для работы с произвольными символами.
  • При наличии CopyToDVD - записывание файлов на CD/DVD-диски.
  • Поддержка технологии Drag-and-drop.
  • Разделение файлов по определенному размеру.
  • Поддержка разбивки файлов для дискет.
KFK File Splitter
KFK File Splitter
KFK File Splitter
Статус программы Бесплатная
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Отзывы о программе KFK File Splitter

Владимир про KFK 3.23.0.58 [21-02-2020]

Может нарезать любого размера или по шаблону
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beer про KFK 3.17.0.50 [29-04-2016]

отличная программа, по крайней мере когда только установил. w8 поддерживает, режет по твоему размеру.
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