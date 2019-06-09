Split Files 1.72
Split Files предназначена для разделения файлов любого типа на более мелкие части и последующего их соединения в исходный файл. Очень часто это используется при
File Splitter & Joiner 1.6.1.0
File Splitter & Joiner - удобная бесплатная программа, с помощью которой можно легко и быстро разделять или объединять файлы
Free MP3 Cutter Joiner 10.8
Free MP3 Cutter Joiner - удобный инструмент для быстрого объединения нескольких аудиофайлов в один проект или вырезки из них нужных фрагментов
KFK 3.22.0.57
KFK - достаточно полезная утилита, которая поможет разбить файлы на более мелкие части
Piranja 1.0
Piranja - утилита для разрезания файлов на части (по любому выбранному размеру), а так же быстрая сборка файлов из отдельных кусков
Cutter 2.2
Cutter - программа предназначена для разделения файла на части. Это, к примеру, может понадобиться для переноса с помощью дискет файла, размер которого больше