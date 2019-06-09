KFK для Windows

KFK 3.23.0.58

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Описание KFK 3.23.0.58Описание   Скачать KFK 3.23.0.58СКАЧАТЬ (2,31 Мб) Скриншоты KFK 3.23.0.58Скриншоты (3)   Статистика KFK 3.23.0.58Статистика   Отзывы о KFK 3.23.0.58Отзывы (1)  
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4.50 из 5, всего оценок - 2
  • Рейтинг программы - 4.50 из 5
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KFK - достаточно полезная утилита, которая поможет разбить файлы на более мелкие части. Это бывает необходимо при переносе данных большого объема (фильмы, игры) на съемных носителях (CD, DVD, USB-флешка), а также передачи их по низкоскоростному интернет-каналу. Кроме этого, здесь есть функция прожига CD/DVD-дисков, но для этого потребуется установка дополнительного программного обеспечения - CopyToDVD.

Также это приложение позволит создать так называемые автоматически восстанавливаемые файлы. Особенность таких файлов в том, что для их соединения не требуется наличие и установка KFK, что удобно при сборке разбитого файла на произвольном ПК. Интерфейс программы прост и лаконичен, что не вызовет проблем в освоении и работе.

Основные особенности прграммы:

  • Возможность выполнять одновременно несколько операций над данными.
  • Поддержка Unicode для работы с произвольными символами.
  • При наличии CopyToDVD - записывание файлов на CD/DVD-диски.
  • Поддержка технологии Drag-and-drop.
  • Разделение файлов по определенному размеру.
  • Поддержка разбивки файлов для дискет.
KFK
KFK
KFK
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 2 720
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРазбивка файлов
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Отзывы о программе KFK

beer про KFK 3.17.0.50 [29-04-2016]

отличная программа, по крайней мере когда только установил. w8 поддерживает, режет по твоему размеру.
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