Zillya! Сканер

FPS Monitor 5020
Приложение отслеживает состояние компонентов ПК и отображает информацию поверх экрана игры. Больше не нужно переключаться из игры на десктоп или подключать второй
WirelessKeyView 2.06
WirelessKeyView - не требующая установки небольшая утилита, которая позволяет восстановить ключи беспроводных сетей (WEP/WPA), сохраненные службой Wireless Zero
Security Task Manager 2.3d
Security Task Manager - надежный и эффективный инструмент для поиска, обнаружения и последующего удаления различных видов руткитов вредоносного ПО, которое приводит
Sandboxie 5.31.6
Sandboxie - приложение, которое поможет вам контролировать работу других программ. Защитит систему от нежелательных изменений, сохраняя любые действия, связанные с
64IP Port Scanner 1.2
64IP Port Scanner - шустрая программа для сканирования локального компьютера или любого хоста на наличие открытых портов, которыми смогут воспользоваться для
JETLOGGER 1.9 Build 81116
JETLOGGER - приложение, которое позволяет в максимально полном объеме фиксировать данные о деятельности пользователей за компьютером, сохраняя историю посещенных