Zillya! Сканер для Windows

Zillya! Сканер 1.2.0.11 (от 26.09.2019)

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Описание Zillya! Сканер 1.2.0.11 (от 26.09.2019)Описание   Скачать Zillya! Сканер 1.2.0.11 (от 26.09.2019)СКАЧАТЬ (203,72 Мб) Скриншоты Zillya! Сканер 1.2.0.11 (от 26.09.2019)Скриншоты (4)   Статистика Zillya! Сканер 1.2.0.11 (от 26.09.2019)Статистика   Отзывы о Zillya! Сканер 1.2.0.11 (от 26.09.2019)Отзывы (1)  
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2.75 из 5, всего оценок - 4
  • Рейтинг программы - 2.75 из 5
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Zillya! Сканер - не требующий установки инструмент, который проверит компьютер на всевозможные вирусные программы и компоненты. Этот сканер достаточно удобен в работе, может использоваться как основное средство обеспечения безопасности, так и выступить дополнительной защитой наряду с установленными на компьютере антивирусными программами, с которыми приложение абсолютно не конфликтует.

Как уже отмечалось, эта программа является портативной, поэтому может быть записана на флешку и использоваться на любом ПК для проверки любых типов данных. Кроме того, сканер отлично справляется со своей задачей поиска и удаления вирусов и в безопасном режиме, что несомненно удобно.

В приложении 3 основных режима работы: полное глубокое сканирование всех файлов и папок, быстрое сканирование и выборочное сканирование нужного элемента. Следует также отметить и достаточно быструю работу сканера и небольшое потребление системных ресурсов.

Zillya! Сканер
Zillya! Сканер
Zillya! Сканер
Zillya! Сканер
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)2 / 1 898
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыМониторинг, Анализ
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Отзывы о программе Zillya! Сканер

Анатолій про Zillya! Сканер 1.2.0.1 [13-12-2014]

Попробував провірити комп'ютер на віруси, тоді в мене стояв інший антивірус. Найшов пару вірусів, мій антивірус не бачив їх. Заразом і видалив їх. З тих пір користуюся зіллям
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