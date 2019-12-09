Zillya! Сканер - не требующий установки инструмент, который проверит компьютер на всевозможные вирусные программы и компоненты. Этот сканер достаточно удобен в работе, может использоваться как основное средство обеспечения безопасности, так и выступить дополнительной защитой наряду с установленными на компьютере антивирусными программами, с которыми приложение абсолютно не конфликтует.

Как уже отмечалось, эта программа является портативной, поэтому может быть записана на флешку и использоваться на любом ПК для проверки любых типов данных. Кроме того, сканер отлично справляется со своей задачей поиска и удаления вирусов и в безопасном режиме, что несомненно удобно.

В приложении 3 основных режима работы: полное глубокое сканирование всех файлов и папок, быстрое сканирование и выборочное сканирование нужного элемента. Следует также отметить и достаточно быструю работу сканера и небольшое потребление системных ресурсов.