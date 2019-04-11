Hardware Identify для Windows

Hardware Identify 2.5.0

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Описание Hardware Identify 2.5.0Описание   Скачать Hardware Identify 2.5.0СКАЧАТЬ (8,29 Мб) Скриншоты Hardware Identify 2.5.0Скриншоты (2)   Статистика Hardware Identify 2.5.0Статистика   Отзывы о Hardware Identify 2.5.0Отзывы (0)  
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Hardware Identify - утилита для определения всех неизвестных устройств в системе. Ее задача не загрузить драйвера таких устройств, а помочь узнать всю информацию о них для поиска и выбора корректного драйвера.

Программа очень проста в установке и использовании, поэтому не вызовет проблем с ее освоением даже у новичков. База данных оборудования периодически пополняется, что отображается в соответствующих обновлениях Hardware Identify.

Что нового в Hardware Identify 2.5.0?
  • Исправлены ошибки
Hardware Identify
Hardware Identify
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1 941
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыМониторинг
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Отзывы о программе Hardware Identify

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