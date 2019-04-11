Hardware Identify - утилита для определения всех неизвестных устройств в системе. Ее задача не загрузить драйвера таких устройств, а помочь узнать всю информацию о них для поиска и выбора корректного драйвера.

Программа очень проста в установке и использовании, поэтому не вызовет проблем с ее освоением даже у новичков. База данных оборудования периодически пополняется, что отображается в соответствующих обновлениях Hardware Identify.