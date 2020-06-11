Программы для macOS » Видео » Конверторы » MacX Free TS Video Converter для macOS
MacX Free TS Video Converter для macOS

MacX Free TS Video Converter 5.0.3

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание MacX Free TS Video Converter 5.0.3Описание   Скачать MacX Free TS Video Converter 5.0.3СКАЧАТЬ (35,86 Мб) Скриншоты MacX Free TS Video Converter 5.0.3Скриншоты (3)   Статистика MacX Free TS Video Converter 5.0.3Статистика   Отзывы о MacX Free TS Video Converter 5.0.3Отзывы (0)  
Оцените программу!
0.00 из 5, всего оценок - 0
  • Рейтинг программы - 0.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

MacX Free TS Video Converter - бесплатный и простой в использовании видео конвертер, который позволяет быстро и качественно преобразовать TS файлы в форматы MOV, MP4, AVI без потери качества звука и изображения, а также дает возможность извлекать аудиодорожки и конвертировать их в MP3, RA, WAV. Присутствует встроенный редактор, который позволяет менять яркость и контрастность видео, добавлять водяные знаки и субтитры, объединять несколько частей в один, вырезать ненужные фрагменты и пр. Имеются различные предустановленные настраиваемые профили, для наиболее популярных портативных устройств. Приложение умеет работать с большинством популярных аудио и видео форматов, а также поддерживает многоядерные процессоры, что существенно увеличивает скорость ее работы.

MacX Free TS Video Converter
MacX Free TS Video Converter
MacX Free TS Video Converter
Статус программы Бесплатная
ОперационкаmacOS 10.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)2 / 812
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКонверторы
ТОП-сегодня раздела "Конверторы"
 

HandBrake 1.3.2 для Mac

HandBrake - бесплатный рипер и конвертер видео и музыкальных DVD дисков. Программа может так же переводить из одного формата в другой уже готовые видео или аудио

Total Video Converter 2.85 для Mac

Total Video Converter - очень мощная и удобная в использовании программа, которая позволяет конвертировать любые видеофайлы в форматы 3gp (формат мобильных

MacX Free MKV Video Converter 4.1.3 для Mac

MacX Free MKV Video Converter - быстрый и простой в использовании видео конвертер, который предназначен для преобразования (без потери качества) MKV файлов в такие

Fastest Free YouTube Downloader to MP3 Converter 3.3 для Mac

Fastest Free YouTube Downloader to MP3 Converter - очень продвинутый конвертер роликов с youtube во всевозможные аудио и видео форматы с возможностью выбора качества

iSkysoft Video Converter 2.5.0 для Mac

iSkysoft Video Converter for Mac - видео конвертер с отличным качеством и высокой скоростью преобразования видео файлов. Программа преобразовывает стандартные видео

MacX Free DVD to AVI Converter 4.1.3 для Mac

MacX Free DVD to AVI Converter - быстрый и простой в использовании видео конвертер, который предназначен для преобразования (без потери качества) DVD фильмов в

Отзывы о программе MacX Free TS Video Converter

Admin

Отзывов о программе MacX Free TS Video Converter 5.0.3 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 