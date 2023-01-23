RSSme для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.49.204 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|G&G Software
|Категория:
|XML, RSS, CSS
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 2 178 | Статистика
|Размер:
|1,03 Мб
RSSme - простой и удобный редактор RSS-лент. В этой утилите также поддерживается создание и редактирование RSS-каналов. Из основных возможностей можно выделить предварительный просмотр кода HTML, использование HTML-тегов типа A, B, I, U, S и т.д.
Кроме того, есть функция работы с изображениями в режиме WYSIWYG и проверки RSS-каналов на официальном сайте W3C. Интерфейс приложения прост и интуитивно понятен, что позволит достаточно комфортно использовать RSSme.
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Отзывы о программе RSSme
Carc про RSSme 1.24 [30-11-2017]
В стартовом окне вверху ссылка "Create New Feed". Ну или команда меню File\New.
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(ерж про RSSme 1.21 [19-11-2015]
Непонятно, как создавать rss при помощи этой программки.
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