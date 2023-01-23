RSSme для Windows

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.49.204 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:XML, RSS, CSS
Загрузок (сегодня/всего):1 / 2 178 | Статистика
Размер:1,03 Мб
RSSme скриншот № 1
RSSme скриншот № 2
RSSme скриншот № 3

RSSme - простой и удобный редактор RSS-лент. В этой утилите также поддерживается создание и редактирование RSS-каналов. Из основных возможностей можно выделить предварительный просмотр кода HTML, использование HTML-тегов типа A, B, I, U, S и т.д.

Кроме того, есть функция работы с изображениями в режиме WYSIWYG и проверки RSS-каналов на официальном сайте W3C. Интерфейс приложения прост и интуитивно понятен, что позволит достаточно комфортно использовать RSSme.

Что нового в RSSme 1.49.204?
  • панель кода HTML на лету актуализирует изменения в визуальном редакторе HTML
ТОП-сегодня раздела "XML, RSS, CSS"
 

скачать Xml - РедакторXml - Редактор 1.2

Xml - Редактор - небольшой очень простой XML - редактор. Имеет простой минималистический и понятный интерфейс. Приложение поддерживает два режима...

скачать XmlShellXmlShell 1.5

XmlShell редактор XML/XSL файлов...

скачать HelpCruiserHelpCruiser 3.0

HelpCruiser предназначен для создания документов в различных форматах, таких как HTML, CHM, PDF, RTF и...

скачать Feed EditorFeed Editor 5.5

FeedEditor - Удобная программа для создания, редактирования, и публикации RSS-каналов...

скачать CSS MagicCSS Magic 1.8.77

CSS Magic - редактор CSS, предназначенный для быстрого создания и изменения каскадных таблиц...

скачать STDU XML EditorSTDU XML Editor 1.0.105

STDU XML Editor - простой в использовании редактор XML-документов, для роботы с которым не требуется специальных знаний о языках разметки...

Отзывы о программе RSSme

Carc про RSSme 1.24 [30-11-2017]

В стартовом окне вверху ссылка "Create New Feed". Ну или команда меню File\New.
2 | 2 | Ответить

(ерж про RSSme 1.21 [19-11-2015]

Непонятно, как создавать rss при помощи этой программки.
2 | 2 | Ответить

Читать все отзывы (2) / Добавить отзыв