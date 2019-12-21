Asmlocator - новый, бесплатный торрент-клиент, который также позволяет просматривать и читать новостные RSS-ленты. Приложение достаточно удобно в использовании, все основные функции (добавить, удалить, настройки и др.) размещены на верхней рабочей панели для быстрого обращения к ним. При необходимости можно отрегулировать скорость загрузки и отдачи. Раздел новостных лент вынесен в отдельную категорию, а чтение производится при непосредственном нажатии на нужную RSS. В общем, получился довольно-таки неплохой клиент на основе протокола BitTorrent, позволяющий работать со всеми известными торрент ресурсами.
Основные возможности:
Ленты RSS размещены в главном окне программы.
Добавление уже существующих на ПК закачек (торрентов) производится через указание папок, сразу целой группой.
Простота использования программы за счет отказа от неиспользуемых функций.
Реализован переход на страницу трекера Asmlocator при нажатии на кнопку "Собака".
Windows and Office ISO Downloader – удобная бесплатная утилита, с помощью которой вы сможете загрузить официальные образы операционных систем Windows и пакеты MS
Отзывы о программе Asmlocator
Александр про Asmlocator 53.76 [24-10-2017]
Сам ты там себе что-то внедрил. И сам и есть спамер. 3 | 2 | Ответить
Александр в ответ Александр про Asmlocator 53.76 [27-10-2017]
Если по серьёзному, то потребуется разобраться в том, какой набалдашник вы там себе внедрили (проявления, реакция установленного антивируса, возможные вредоносы на вашем ПК). Лично у меня установлен антив. Касперского. Прошу его использовать. В любом случае, не спамьте тут на сайте, а обращайтесь в нашу поддержку (имеется в программе, по клику кнопки). Код Asmlocator ЗАКРЫТЫЙ, по этому, внедрение НЕ НАМИ чего-то в код крайне мало вероятно! Недавно тысячи ПК скачивали прогу проверки и очистки и там хакеры встраивали вирус. Так и качайте программу с нашего оф.сайта и пользуйтесь антивирусом. Не скупердяйским там, каким-то, а платным Каспером. Если хотите бесплатной конфетки, то на полочке будет не конфетка, а на букву Г! А то, может вы решите, что все лаборатории будут денно и ночно трудиться за спасибо! Так вот и пользуйтесь всем тем, на букву Г. Успехов! 2 | 3 | Ответить
Олег про Asmlocator 52.76 [23-02-2017]
Не связывайтесь с этим тяп-ляпом. Создатель этого клона спамер. Что он внедрил в программу неизвестно. Не рискуйте. Хотя. Ваше дело. 3 | 4 | Ответить
Александр про Asmlocator 47.75 [01-01-2015]
Да? А автоматический загрузчик она то же "нагуляла"? Гагочу-немогу :-) 3 | 4 | Ответить
Степан про Asmlocator 46.74 [28-12-2014]
Код точно mTorrent-овский. У меня знакомый IT-шник говорил, у них исходили уходили погулять (из точных источников). Да и так видно, настройки вон, один в один, что видно не вооружённым взглядом. Нужно им накапать. Хотя этот mTorrent опротивел - рыгать охота. 2 | 2 | Ответить
Александр про Asmlocator 46.74 [15-12-2014]
Ну допустим код использовался такой же, на плюсах libtorrent-rasterbar вот и все заложенные там глюки и похожести. И конкретно про глюки нужно писать внятно, а не рассусоливать, что гадалка на гадала, а так - это спам. Спасибо за одобрение, автоматическое обновление баннеров будет примерно к Новому Году. Готовится коннект между клиентами, всё на Ваше благо, пользуйтесь. 3 | 2 | Ответить