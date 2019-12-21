Asmlocator для Windows

Asmlocator 54.76

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Описание Asmlocator 54.76Описание   Скачать Asmlocator 54.76СКАЧАТЬ (8,84 Мб) Скриншоты Asmlocator 54.76Скриншоты (11)   Статистика Asmlocator 54.76Статистика   Отзывы о Asmlocator 54.76Отзывы (7)  
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4.38 из 5, всего оценок - 8
  • Рейтинг программы - 4.38 из 5
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Asmlocator - новый, бесплатный торрент-клиент, который также позволяет просматривать и читать новостные RSS-ленты. Приложение достаточно удобно в использовании, все основные функции (добавить, удалить, настройки и др.) размещены на верхней рабочей панели для быстрого обращения к ним. При необходимости можно отрегулировать скорость загрузки и отдачи. Раздел новостных лент вынесен в отдельную категорию, а чтение производится при непосредственном нажатии на нужную RSS. В общем, получился довольно-таки неплохой клиент на основе протокола BitTorrent, позволяющий работать со всеми известными торрент ресурсами.

Основные возможности:

  • Ленты RSS размещены в главном окне программы.
  • Добавление уже существующих на ПК закачек (торрентов) производится через указание папок, сразу целой группой.
  • Простота использования программы за счет отказа от неиспользуемых функций.
  • Реализован переход на страницу трекера Asmlocator при нажатии на кнопку "Собака".
  • Удобная регулировка скорости приёма/отдачи.
Что нового в Asmlocator 54.76?
  • Добавлен автоматический обход блокировок.

Внимание. Версию нужно переустановить вручную.
Asmlocator
Asmlocator
Asmlocator
Asmlocator
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)5 / 2 976
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗагрузка файлов - Новости, RSS клиенты
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Отзывы о программе Asmlocator

Александр про Asmlocator 53.76 [24-10-2017]

Сам ты там себе что-то внедрил. И сам и есть спамер.
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Александр в ответ Александр про Asmlocator 53.76 [27-10-2017]

Если по серьёзному, то потребуется разобраться в том, какой набалдашник вы там себе внедрили (проявления, реакция установленного антивируса, возможные вредоносы на вашем ПК). Лично у меня установлен антив. Касперского. Прошу его использовать. В любом случае, не спамьте тут на сайте, а обращайтесь в нашу поддержку (имеется в программе, по клику кнопки). Код Asmlocator ЗАКРЫТЫЙ, по этому, внедрение НЕ НАМИ чего-то в код крайне мало вероятно! Недавно тысячи ПК скачивали прогу проверки и очистки и там хакеры встраивали вирус. Так и качайте программу с нашего оф.сайта и пользуйтесь антивирусом. Не скупердяйским там, каким-то, а платным Каспером. Если хотите бесплатной конфетки, то на полочке будет не конфетка, а на букву Г! А то, может вы решите, что все лаборатории будут денно и ночно трудиться за спасибо! Так вот и пользуйтесь всем тем, на букву Г. Успехов!
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Олег про Asmlocator 52.76 [23-02-2017]

Не связывайтесь с этим тяп-ляпом. Создатель этого клона спамер. Что он внедрил в программу неизвестно. Не рискуйте. Хотя. Ваше дело.
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Александр про Asmlocator 47.75 [01-01-2015]

Да? А автоматический загрузчик она то же "нагуляла"? Гагочу-немогу :-)
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Степан про Asmlocator 46.74 [28-12-2014]

Код точно mTorrent-овский. У меня знакомый IT-шник говорил, у них исходили уходили погулять (из точных источников). Да и так видно, настройки вон, один в один, что видно не вооружённым взглядом. Нужно им накапать. Хотя этот mTorrent опротивел - рыгать охота.
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Александр про Asmlocator 46.74 [15-12-2014]

Ну допустим код использовался такой же, на плюсах libtorrent-rasterbar вот и все заложенные там глюки и похожести. И конкретно про глюки нужно писать внятно, а не рассусоливать, что гадалка на гадала, а так - это спам. Спасибо за одобрение, автоматическое обновление баннеров будет примерно к Новому Году. Готовится коннект между клиентами, всё на Ваше благо, пользуйтесь.
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