Asmlocator - новый, бесплатный торрент-клиент, который также позволяет просматривать и читать новостные RSS-ленты. Приложение достаточно удобно в использовании, все основные функции (добавить, удалить, настройки и др.) размещены на верхней рабочей панели для быстрого обращения к ним. При необходимости можно отрегулировать скорость загрузки и отдачи. Раздел новостных лент вынесен в отдельную категорию, а чтение производится при непосредственном нажатии на нужную RSS. В общем, получился довольно-таки неплохой клиент на основе протокола BitTorrent, позволяющий работать со всеми известными торрент ресурсами.

Teleport Pro - эта популярнейшая программа позволяет скачивать сайты, причем как полностью (при этом будет создан точный дубликат, или "зеркало" сайта, с полной