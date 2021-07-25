Развивающие карточки для детей для Android
|Оценка:
|4.60/5 голосов - 5
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|11.0.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|Pilowar
|Категория:
|Обучающий софт
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 2 252 | Статистика
|Размер:
|15,32 Мб
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Развивающие карточки для детей - приложение для Android, содержит 1500 озвученных голосом карточек, разбитых на 24 темы (домашние и дикие животные, морской мир, птицы, цветы, цвета, профессии и т.д.), с помощью которых ваш ребенок сможет развивать память, логическое мышление, внимание и навыки чтения. Присутствует поддержка портретной и ландшафтной ориентации экрана.
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Отзывы о программе Развивающие карточки для детей
Ksenia про Развивающие карточки для детей 4.0.2 для Android [10-11-2015]
Лучшие карточки, что я встречала! По ним мой ребенок (2 года 2 месяца) за две недели выучил почти все слова из первого комплекта. И карточек 1500 а не 500 как написано здесь.
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