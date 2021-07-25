Отзывы о программе Развивающие карточки для детей

Ksenia

Лучшие карточки, что я встречала! По ним мой ребенок (2 года 2 месяца) за две недели выучил почти все слова из первого комплекта. И карточек 1500 а не 500 как написано здесь.

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