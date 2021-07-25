Программы для Android » Образование » Обучающий софт » Развивающие карточки для детей 11.0.2

Развивающие карточки для детей для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 4.60/5 голосов - 5
Лицензия: Бесплатная
Версия:11.0.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:Обучающий софт
Загрузок (сегодня/всего):0 / 2 252 | Статистика
Размер:15,32 Мб
СКАЧАТЬ
Развивающие карточки для детей скриншот № 1
Развивающие карточки для детей скриншот № 2
Развивающие карточки для детей скриншот № 3

Развивающие карточки для детей - приложение для Android, содержит 1500 озвученных голосом карточек, разбитых на 24 темы (домашние и дикие животные, морской мир, птицы, цветы, цвета, профессии и т.д.), с помощью которых ваш ребенок сможет развивать память, логическое мышление, внимание и навыки чтения. Присутствует поддержка портретной и ландшафтной ориентации экрана.

ТОП-сегодня раздела "Обучающий софт"
 

скачать Три кота. Развивающие игрыТри кота. Развивающие игры 3.9

Бесплатная коллекция увлекательных веселых игр для Android-устройств, в которых главные...

скачать Немецкий с NemoНемецкий с Nemo 1.4.0

Немецкий с Nemo - бесплатное приложение для Android-смартфонов и планшетов, с помощью которого...

скачать Итальянский с NemoИтальянский с Nemo 1.4.0

Итальянский с Nemo - бесплатное приложение для Android-смартфонов и планшетов, с помощью...

скачать Формулы. Справочник школьникаФормулы. Справочник школьника 3.2.6

Полезное Android-приложение для тех кому постоянно приходится искать различные формулы и...

скачать Лунтик. АлфавитЛунтик. Алфавит 1.0.0.18

Лунтик. Алфавит - развивающее детское приложение для Android-смартфонов и планшетов, которое позволяет малышу в игровой форме изучать алфавит...

скачать Иврит с NemoИврит с Nemo 1.3.1

Иврит с Nemo поможет вам в короткие сроки выучить основную лексику на иврите. Приложение...

Отзывы о программе Развивающие карточки для детей

Ksenia про Развивающие карточки для детей 4.0.2 для Android [10-11-2015]

Лучшие карточки, что я встречала! По ним мой ребенок (2 года 2 месяца) за две недели выучил почти все слова из первого комплекта. И карточек 1500 а не 500 как написано здесь.
2 | 5 | Ответить

Читать все отзывы (1) / Добавить отзыв