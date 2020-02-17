Evernote Web Clipper для Windows

Evernote Web Clipper 7.12.4 для Google Chrome

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Описание Evernote Web Clipper 7.12.4 для Google ChromeОписание   Скачать Evernote Web Clipper 7.12.4 для Google ChromeСКАЧАТЬ (3,78 Мб) Скриншоты Evernote Web Clipper 7.12.4 для Google ChromeСкриншоты (6)   Статистика Evernote Web Clipper 7.12.4 для Google ChromeСтатистика   Отзывы о Evernote Web Clipper 7.12.4 для Google ChromeОтзывы (0)  
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Evernote Web Clipper - расширение для Google Chrome для сохранения материалов, которые вы нашли в Интернете в свой аккаунт Evernote. Ко всей информации можно добавлять к ним собственные комментарии и делиться с другими людьми в Facebook и Twitter.

Возможности:

  • Автоматическое определение текста статьи
  • Возможность удаления отвлекающих элементов со страницы для более удобного чтения
  • Сохранение веб-страницы целиком
  • Закладка: сохраняет главное изображение и краткую выдержку со страницы
  • Сохранение отдельных фрагментов
  • Сохранение любых PDF-файлов из Интернета в аккаунт Evernote
  • Копирование переписки из Gmail вместе со всеми прикрепленными файлами
  • Скриншоты: сделайте снимок страницы, добавьте к нему пометки и комментарии и поделитесь с друзьями
  • Возможность внесения пометок и текстовых комментарий в любом тексте на веб-странице или снимке экрана
  • Отправка копии веб-страницы или свои примечания друзьям и коллегам по электронной почте
  • При поиске информации в Яндекс, Google, Bing или Yahoo, Evernote Web Clipper отображает похожие результаты поиска из вашего аккаунта
  • Различные дополнительные функции и настройки для удобства пользования

Внимание! Для работы Evernote Web Clipper необходимо разрешить сохранение  cookies от Evernote

Evernote Web Clipper
Evernote Web Clipper
Evernote Web Clipper
Evernote Web Clipper
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8, 7, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 3 038
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыУтилиты к браузерам
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Отзывы о программе Evernote Web Clipper

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