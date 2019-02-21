Программы для Windows » Интернет » Блокировка рекламы » Adguard Антибаннер 2.10.1 для Google Chrome
Adguard Антибаннер для Windows

Adguard Антибаннер 2.10.1 для Google Chrome

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Adguard Антибаннер 2.10.1 для Google ChromeОписание   Скачать Adguard Антибаннер 2.10.1 для Google ChromeСКАЧАТЬ (4,14 Мб) Скриншоты Adguard Антибаннер 2.10.1 для Google ChromeСкриншоты (5)   Статистика Adguard Антибаннер 2.10.1 для Google ChromeСтатистика   Отзывы о Adguard Антибаннер 2.10.1 для Google ChromeОтзывы (20)  
Оцените программу!
4.07 из 5, всего оценок - 64
  • Рейтинг программы - 4.07 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Adguard Антибаннер - расширение антибаннер для Google Chrome для защита от рекламы и всплывающих окон. Блокирует все виды рекламы на всех веб-страницах Youtube, Вконтакте, Facebook, Одноклассники и других сайтах.

Особенности:

  • Блокирует всю рекламу, включая: видеорекламу, Rich media (анимированную рекламу), нежелательные всплывающие окна, баннеры и текстовые объявления
  • Ускоряет загрузку страниц и экономит трафик, так как он не тратится на загрузку рекламы и всплывающих окон.
  • Блокирует инсталляторы программ-шпионов и программного обеспечения, содержащего рекламу.
  • Защищает ваши личные данные, блокируя все известные системы слежения за действиями пользователя в интернете.
  • Защищает от вредоносных и фишинговых сайтов.
Скриншоты Adguard Антибаннер:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)3 / 26 071
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБлокировка рекламы - Утилиты к браузерам
ТОП-сегодня раздела "Блокировка рекламы"
 

AdwCleaner 7.2.7.0

AdwCleaner - бесплатная программа от Malwarebytes для борьбы с нежелательным и рекламным ПО, которые появляются на ПК после установки различных приложений.

Adguard 6.4.1814.4903

Adguard - мощный блокировщик рекламы, он способен заблокировать как обычные рекламные блоки и всплывающие окна, так и порно-баннеры и другие необычные виды рекламы.

Adblock Plus 3.4.2 для Google Chrome

Adblock Plus - бесплатный блокировщик рекламы для Google Chrome. Полностью блокирует назойливую рекламу в Интернете

Adblock 3.36.0 для Google Chrome

Adblock - популярное расширение для браузеров Google Chrome, которое блокирует рекламу во всех ее видах и проявлениях по всему Интернету

uBlock Origin 1.18.0 для Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox

uBlock Origin - отличный блокировщик назойливой и раздражающей рекламы

SkyDNS Agent 2.3.63.4

SkyDNS Agent - агент интернет-фильтра, обеспечивающий безопасную и быструю работу в Интернете и ограждающий вас от опасных и нежелательных сайтов, назойливой

скачать Adguard

Отзывы о программе Adguard Антибаннер

Олег про Adguard Антибаннер 2.8.6 для Google Chrome [15-02-2019]

В Хроме использую расширение Adguard. Реклама срезается нормально, но обновления его баз очень нестабильны: то раз в 3-4 дня, а иногда через неделю или позже. Знатоки, объясните причину, заранее спасибо!
| | Ответить

24634 про Adguard Антибаннер 2.8.6 для Google Chrome [21-03-2018]

"Adblock Plus" с рекламой лучше борется но если поставить вместе
"Bitdefender TrafficLight", "Avast Online Security" и "AdGuard"
то создаётся эффект антишпиона (некоторой виртуальности).
| 1 | Ответить

Mike про Adguard Антибаннер 2.8.6 для Google Chrome [14-03-2018]

Не пропускает только самое первое время после установки. Фильтры приходится обновлять вручную(( У себя добавил к нему Poper Blocker. Знаю, что два однотипных расширения стараются не ставить, но в одиночестве Adguard Антибаннер работает на тройку с большим минусом:(
5 | | Ответить

мурат про Adguard Антибаннер 2.7.2 для Google Chrome [17-02-2018]

адгуард у меня проработал месяцев 10 вот недавно продлил как 2недели и сегодня начал пропускать рекламу на рамблере где в квадрате реклама пишет яндекс директ а у меня нету и
никогда небыло яндекс может они специально делают деньги собрали и все
| | Ответить

nick22 про Adguard Антибаннер 2.7.2 для Google Chrome [04-10-2017]

Была в точности такая же как у Дмитрия(01-09-2017), ситуация. К сожалению, после начала пропусков реклам, ручной блокировщик Adguard уже не помогает. В базе расширений достаточно достойных альтернатив ничуть не хуже как по отлову мусора так и, по скромности поедаемых ими ресурсов.
"Ищущий да обрящет"
12 | | Ответить

Читать все отзывы (20) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
macOS
Android
iOS
Windows Phone
 
 