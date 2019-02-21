Adguard Антибаннер - расширение антибаннер для Google Chrome для защита от рекламы и всплывающих окон. Блокирует все виды рекламы на всех веб-страницах Youtube, Вконтакте, Facebook, Одноклассники и других сайтах.
Особенности:
Блокирует всю рекламу, включая: видеорекламу, Rich media (анимированную рекламу), нежелательные всплывающие окна, баннеры и текстовые объявления
Ускоряет загрузку страниц и экономит трафик, так как он не тратится на загрузку рекламы и всплывающих окон.
Блокирует инсталляторы программ-шпионов и программного обеспечения, содержащего рекламу.
Защищает ваши личные данные, блокируя все известные системы слежения за действиями пользователя в интернете.
SkyDNS Agent - агент интернет-фильтра, обеспечивающий безопасную и быструю работу в Интернете и ограждающий вас от опасных и нежелательных сайтов, назойливой
Отзывы о программе Adguard Антибаннер
Олег про Adguard Антибаннер 2.8.6 для Google Chrome [15-02-2019]
В Хроме использую расширение Adguard. Реклама срезается нормально, но обновления его баз очень нестабильны: то раз в 3-4 дня, а иногда через неделю или позже. Знатоки, объясните причину, заранее спасибо! | | Ответить
24634 про Adguard Антибаннер 2.8.6 для Google Chrome [21-03-2018]
"Adblock Plus" с рекламой лучше борется но если поставить вместе
"Bitdefender TrafficLight", "Avast Online Security" и "AdGuard"
то создаётся эффект антишпиона (некоторой виртуальности). | 1 | Ответить
Mike про Adguard Антибаннер 2.8.6 для Google Chrome [14-03-2018]
Не пропускает только самое первое время после установки. Фильтры приходится обновлять вручную(( У себя добавил к нему Poper Blocker. Знаю, что два однотипных расширения стараются не ставить, но в одиночестве Adguard Антибаннер работает на тройку с большим минусом:( 5 | | Ответить
мурат про Adguard Антибаннер 2.7.2 для Google Chrome [17-02-2018]
адгуард у меня проработал месяцев 10 вот недавно продлил как 2недели и сегодня начал пропускать рекламу на рамблере где в квадрате реклама пишет яндекс директ а у меня нету и
никогда небыло яндекс может они специально делают деньги собрали и все | | Ответить
nick22 про Adguard Антибаннер 2.7.2 для Google Chrome [04-10-2017]
Была в точности такая же как у Дмитрия(01-09-2017), ситуация. К сожалению, после начала пропусков реклам, ручной блокировщик Adguard уже не помогает. В базе расширений достаточно достойных альтернатив ничуть не хуже как по отлову мусора так и, по скромности поедаемых ими ресурсов.
"Ищущий да обрящет" 12 | | Ответить