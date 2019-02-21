Adguard Антибаннер - расширение антибаннер для Google Chrome для защита от рекламы и всплывающих окон. Блокирует все виды рекламы на всех веб-страницах Youtube, Вконтакте, Facebook, Одноклассники и других сайтах.

SkyDNS Agent - агент интернет-фильтра, обеспечивающий безопасную и быструю работу в Интернете и ограждающий вас от опасных и нежелательных сайтов, назойливой

Adblock - популярное расширение для браузеров Google Chrome, которое блокирует рекламу во всех ее видах и проявлениях по всему Интернету

Adguard - мощный блокировщик рекламы, он способен заблокировать как обычные рекламные блоки и всплывающие окна, так и порно-баннеры и другие необычные виды рекламы.

AdwCleaner - бесплатная программа от Malwarebytes для борьбы с нежелательным и рекламным ПО, которые появляются на ПК после установки различных приложений.