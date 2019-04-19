IceCream Image Resizer для Windows

IceCream Image Resizer 2.09

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Описание IceCream Image Resizer 2.09Описание   Скачать IceCream Image Resizer 2.09СКАЧАТЬ (8,49 Мб) Скриншоты IceCream Image Resizer 2.09Скриншоты (4)   Статистика IceCream Image Resizer 2.09Статистика   Отзывы о IceCream Image Resizer 2.09Отзывы (0)  
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4.67 из 5, всего оценок - 6
  • Рейтинг программы - 4.67 из 5
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Icecream Image Resizer - бесплатная программа для удобного и быстрого изменения размеров фотографий. Поддерживает все основные графические форматы, такие как JPEG, JPG, PNG и TIFF. Задать нужные значения высоты и ширины можно каккак вручную, так и используя готовые шаблоны. Позволяет быстро добавить и уменьшить/увеличить размеры любого количества файлов.

Возможности программы:

  • Поддержка Drag-and-drop
  • Готовые профили для выполнения распространенных задач (email, desktop, HD 1080p, HD 720p, and 320x200)
  • Возможность выбора параметров вручную, а также изменения только одной из сторон изображения (ширины или высоты)
  • Изменение размеров фото, сохраняя оригинальные пропорции изображений
  • VR System - система автоматического применения зеркальных настроек для вертикальных фотографий
  • Возможность изменения нескольких изображений за один раз
  • Добавление фотографий на ресайз целыми папками
IceCream Image Resizer
IceCream Image Resizer
IceCream Image Resizer
IceCream Image Resizer
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский, Украинскийвсе языки
Закачек (сегодня/всего)5 / 4 383
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы
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Отзывы о программе IceCream Image Resizer

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