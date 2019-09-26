Movavi Photo Editor

Movavi Фоторедактор - отличная и удобная программа для удаления ненужных элементов на Ваших фотографиях. Теперь, если на ценном для Вас фотоснимке находится что-то лишнее и портящее кадр, это можно легко удалить. Просто выделите интересующий объект инструментами "Кисть" или "Лассо" и нажмите "Стереть". Через некоторое время Ваша любимая фотография "лишится" ненужного элемента.

Кроме того, есть такой инструмент как "Волшебная палочка", который поможет найти на изображении все отмеченные объекты, схожие по цветовой гамме, что избавит от ручного поиска и выделения однотональных элементов. Инструмент "Штамп" скопирует выделенное место на изображении и замостит им отмеченные Вами участки, тем самым отшлифовав редактирование.

Помимо этого, редактор может улучшать качество снимков в 1 клик с помощью функции "Улучшить изображение": оптимизируется яркость, контраст и баланс. Также фотографии можно переворачивать и отзеркаливать для получения наилучшего результата.

Поддерживаются все самые популярные форматы файлов - BMP, JPEG, JPEG 2000, PNG, GIF, TIFF, DPX, EXR, PAM, PBM, PCX, PGM, PGMYUV, PPM, PTX, SGI, Sun Rasterfile, Truevision Targa, WebP, XBM, XFace, XWD.



Основные возможности Movavi Фоторедактор: