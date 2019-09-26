Movavi Photo Editor для Windows

Movavi Photo Editor 6.0.0

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Описание Movavi Photo Editor 6.0.0Описание   Скачать Movavi Photo Editor 6.0.0СКАЧАТЬ (59,26 Мб) Скриншоты Movavi Photo Editor 6.0.0Скриншоты (6)   Статистика Movavi Photo Editor 6.0.0Статистика   Отзывы о Movavi Photo Editor 6.0.0Отзывы (1)  
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5.00 из 5, всего оценок - 7
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
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Movavi Фоторедактор - отличная и удобная программа для удаления ненужных элементов на Ваших фотографиях. Теперь, если на ценном для Вас фотоснимке находится что-то лишнее и портящее кадр, это можно легко удалить. Просто выделите интересующий объект инструментами "Кисть" или "Лассо" и нажмите "Стереть". Через некоторое время Ваша любимая фотография "лишится" ненужного элемента.

Кроме того, есть такой инструмент как "Волшебная палочка", который поможет найти на изображении все отмеченные объекты, схожие по цветовой гамме, что избавит от ручного поиска и выделения однотональных элементов. Инструмент "Штамп" скопирует выделенное место на изображении и замостит им отмеченные Вами участки, тем самым отшлифовав редактирование.

Помимо этого, редактор может улучшать качество снимков в 1 клик с помощью функции "Улучшить изображение": оптимизируется яркость, контраст и баланс. Также фотографии можно переворачивать и отзеркаливать для получения наилучшего результата.

Поддерживаются все самые популярные форматы файлов - BMP, JPEG, JPEG 2000, PNG, GIF, TIFF, DPX, EXR, PAM, PBM, PCX, PGM, PGMYUV, PPM, PTX, SGI, Sun Rasterfile, Truevision Targa, WebP, XBM, XFace, XWD.

Основные возможности Movavi Фоторедактор:

  • Удаление любых объектов с фото
  • Удобное выделение кистью и "Лассо"
  • Инструмент "Штамп" для точного редактирования
  • Интуитивно-понятный интерфейс
  • Простая навигация
  • Поддержка всех популярных графических форматов
Movavi Photo Editor
Movavi Photo Editor
Movavi Photo Editor
Movavi Photo Editor
Статус программы Условно-бесплатная | Купить | Цена: 1290 руб.
Ограничение в работе программыфункциональные ограничения
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 6 374
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы - Фото
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Отзывы о программе Movavi Photo Editor

User про Movavi Photo Editor 4.0.0 [08-02-2017]

Отличная программа, но плохо, что ограничен функционал, лучше б ограничили скажем на 7 дней пользования, а потом чтобы купить для неограниченного пользования
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