Gilisoft EXE Lock для Windows

Gilisoft EXE Lock 5.3.0 (от 18.02.2019)

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Описание Gilisoft EXE Lock 5.3.0 (от 18.02.2019)Описание   Скачать Gilisoft EXE Lock 5.3.0 (от 18.02.2019)СКАЧАТЬ (2,68 Мб) Скриншоты Gilisoft EXE Lock 5.3.0 (от 18.02.2019)Скриншоты (2)   Статистика Gilisoft EXE Lock 5.3.0 (от 18.02.2019)Статистика   Отзывы о Gilisoft EXE Lock 5.3.0 (от 18.02.2019)Отзывы (0)  
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Gilisoft EXE Lock - программа для блокировки запуска приложений на компьютере. Это бывает необходимо при общем доступе к ПК, когда им могут пользоваться дети или сотрудники на работе. GiliSoft Exe Lock не позволит запуститься EXE-файлу выбранного Вами приложения без введения правильного пароля. Работать с инструментом очень просто: нажав на кнопку "Lock", выбираете блокируемые программы и все - без пароля они не будут запускаться. Удалить приложение из списка тоже очень легко - нажмите "Unlock". В принципе других настроек больше нет, так что трудностей с блокировкой/разблокировкой в Gilisoft EXE Lock не возникнет.

Скриншоты Gilisoft EXE Lock:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $19.95
Ограничение в работе программыневозможно сменить пароль
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1 724
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКонтроль доступа
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