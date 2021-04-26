Отзывы о программе Click&Clean

Орел Соколов

Кирилл КондрашинModified 1 сек. назад



Удобно. Но! Раздражают постоянные уведомления и всплывающие окна от самого расширения! Типа - "поставьте оценку", "у вас слишком большая история", обновления и т.д. Но это можно отключить в настройках... (нажимаете ПКМ по иконке, нажимаете "Параметры" (можно также просто зайти в параметры расширения), открывается менюшка, выбираете "Options", листаете вниз, там будет "включить уведомления (рекомендуется)") З.Ы. Если у кого отключение не помогает, это связано с тем что при обновлении эта опция возвращается.



Для тех кто может в коде найти строку: (Внимание, разработчикам это не читать!!!) в файле RftEn.js закомментировать строку(где находятся расширения смотрим в яндексе и пользуемся поиском)

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