Click&Clean для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 3
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|9.6.1.7 для Google Chrome | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Mixesoft
|Категория:
|Утилиты к браузерам
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 3 014 | Статистика
|Размер:
|15 Кб
|СКАЧАТЬ
Click&Clean - приложение для Google Chrome для защиты персональных данных. Позволяет очистить историю посещенных страниц и временных файлов интернета, удалить загрузки и их историю, стереть всевозможные куки, Flash, введенные URL-запросы и др. Обладая простым и понятным интерфейсом, этот чистильщик поможет сохранит web-обозреватель и систему более чистыми, стабильными и быстрыми. Click&Clean полностью настраивается на индивидуальные особенности каждого пользователя, содержит ряд дополнительных полезных функций.
Особенности:
- Автоматическое удаление истории посещений при закрытии Google Chrome
- Предотвращает отслеживание вашей историй посещений
- Режим "инкогнито"
- Сканирование на наличие вредоносных программ
- Дает данные по вашему IP и другую информацию о вашей системе
- Чистит кэш и ускоряет работу Google Chrome, освобождает место на жестком диске
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Отзывы о программе Click&Clean
Орел Соколов про Click&Clean 8.8.3 для Google Chrome [05-07-2018]
Кирилл КондрашинModified 1 сек. назад
Удобно. Но! Раздражают постоянные уведомления и всплывающие окна от самого расширения! Типа - "поставьте оценку", "у вас слишком большая история", обновления и т.д. Но это можно отключить в настройках... (нажимаете ПКМ по иконке, нажимаете "Параметры" (можно также просто зайти в параметры расширения), открывается менюшка, выбираете "Options", листаете вниз, там будет "включить уведомления (рекомендуется)") З.Ы. Если у кого отключение не помогает, это связано с тем что при обновлении эта опция возвращается.
Для тех кто может в коде найти строку: (Внимание, разработчикам это не читать!!!) в файле RftEn.js закомментировать строку(где находятся расширения смотрим в яндексе и пользуемся поиском)
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