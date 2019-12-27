HD Call Recorder for Skype - инструмент для записи Ваших разговоров в популярнейшем сервисе видеозвонков Skype. Особенностью этого приложения является отличное качество сохранения как изображения, так и звука. Теперь, если по какой-либо причине Вам нужно сохранить разговор Skype (собеседование, вебинар, онлай-лекция и т.д.), то это делается всего лишь одним кликом мышки с помощью HD Call Recorder.

Можно настраивать параметры выходного аудио- и видеосигнала, включить функцию автоматической записи при совершении звонка, установить сохранение отдельно звука и видео, прикрепить панель инструмента к окошку Skype и др. параметры. Все ранее записанные звонки хранятся в разделе истории, где очень удобно найти нужный Вам разговор и сразу же посмотреть/послушать его, не выход из HD Call Recorder for Skype.

В общем, достаточно полезное, удобное и вместе с тем простое приложение, которое поможет сохранить для Вас ценный звонок Skype.