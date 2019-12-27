HD Call Recorder for Skype для Windows

HD Call Recorder for Skype 6.8.87

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Описание HD Call Recorder for Skype 6.8.87Описание   Скачать HD Call Recorder for Skype 6.8.87СКАЧАТЬ (5,94 Мб) Скриншоты HD Call Recorder for Skype 6.8.87Скриншоты (5)   Статистика HD Call Recorder for Skype 6.8.87Статистика   Отзывы о HD Call Recorder for Skype 6.8.87Отзывы (0)  
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HD Call Recorder for Skype - инструмент для записи Ваших разговоров в популярнейшем сервисе видеозвонков Skype. Особенностью этого приложения является отличное качество сохранения как изображения, так и звука. Теперь, если по какой-либо причине Вам нужно сохранить разговор Skype (собеседование, вебинар, онлай-лекция и т.д.), то это делается всего лишь одним кликом мышки с помощью HD Call Recorder.

Можно настраивать параметры выходного аудио- и видеосигнала, включить функцию автоматической записи при совершении звонка, установить сохранение отдельно звука и видео, прикрепить панель инструмента к окошку Skype и др. параметры. Все ранее записанные звонки хранятся в разделе истории, где очень удобно найти нужный Вам разговор и сразу же посмотреть/послушать его, не выход из HD Call Recorder for Skype.

В общем, достаточно полезное, удобное и вместе с тем простое приложение, которое поможет сохранить для Вас ценный звонок Skype.

HD Call Recorder for Skype
HD Call Recorder for Skype
HD Call Recorder for Skype
HD Call Recorder for Skype
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $19.95
Ограничение в работе программызапись не более 5 минут каждого звонка
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)4 / 2 802
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗапись звука, голоса - Видео захват
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Отзывы о программе HD Call Recorder for Skype

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