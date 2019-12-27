HD Call Recorder for Skype

AV Voice Changer Diamond 9.5.30
AV Voice Changer Diamond - приложение, которое изменит ваш голос и позволит заговорить по-другому. Хотите удивить друзей или произвести впечатление при общении
GoldWave 6.47
GoldWave - отличный аудиоредактор, позволяющий обрабатывать и редактировать все наиболее популярные форматы файлов (WAV, MP3, OGG, AIF, AFC и др.). Присутствуют
Free CD to MP3 Converter 5.0
CD to MP3 Freeware - Программа для декодирования Audio CD в MP3. Позволяет конвертировать музыкальные файлы из одного формата в другой (WAV в MP3, MP3 в WAV, WAV в
Dictaphone 1.0.6.128
Dictaphone - удобная в использовании программа, с помощью которой можно легко записывать аудио с любого источника (встроенные и внешние микрофоны, стерео микшеры и
Moo0 VoiceRecorder 1.47
Moo0 VoiceRecorder - простая утилита для записи звука. Можно записывать в нескольких режимах: "Только Голос"/"Голос и Звук ПК"/"Только Звук ПК"
AVS Audio Editor 9.1.2.540
AVS Audio Editor - легкая в использовании программа для создания, кодирования и редактирования аудио. Предлагает более 20 эффектов и фильтров. Позволяет обрезать,