Perfect Hotkey для Windows

Perfect Hotkey 2.51

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Описание Perfect Hotkey 2.51Описание   Скачать Perfect Hotkey 2.51СКАЧАТЬ (2,91 Мб) Скриншоты Perfect Hotkey 2.51Скриншоты (6)   Статистика Perfect Hotkey 2.51Статистика   Отзывы о Perfect Hotkey 2.51Отзывы (0)  
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Perfect Hotkey - удобная программа, которая позволяет упросить и автоматизировать выполнение часто повторяющихся задач на компьютере, путем назначения сочетания горячих клавиш для выполнения различных действий. С ее помощью запускать программы, открывать документы, веб-сайты и папки на жестком диске, прятать окна и программы, выключать и перезагружать компьютер и многое другое. Кроме того, программу можно использовать для быстрой вставки текста в документы или электронные письма, с помощью заранее заготовленных шаблонов. Обладает удобным интерфейсом и менеджером горячих клавиш. Есть возможность экспорта и импорта настроек из файла.

Что нового в Perfect Hotkey 2.51?
  • Исправлены ошибки
Скриншоты Perfect Hotkey:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $21.95
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1 343
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБыстрый запуск, доступ
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Отзывы о программе Perfect Hotkey

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