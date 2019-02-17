RocketDock 1.3.5 RocketDock - Панель для быстрого запуска программ в стиле Mac OS - анимированная и с изменяемой степенью прозрачности USB Flash Drives Control 4.1.0.0 USB Flash Drives Control - небольшая и простая в использовании программа, которая после инсталляции находится в системном трее и обеспечивает быстрый доступ к Hot Keyboard Pro 6.1.100 Hot Keyboard - утилита для назначения горячих клавиш практически на любые действия - от запуска программы или, к примеру, открытия гиперссылки и до управления

Start Menu 10 6.1 Start Menu 10 - альтернативное решение для возвращенной кнопки "Пуск" в операционную систему Windows 10, которое обладает некоторыми дополнительными удобными и Winstep Nexus 18.12 Winstep Nexus - компактная панель для быстрого запуска наиболее часто используемых программ и открытия документов (файлов, папок) в стиле панели аналогичного HotKey Manager 1.70 Hot Key Manager - программа позволяющая вешать на горячие клавиши такие функции как выключить/включить/релогин, изменение громкости, управление винампом,