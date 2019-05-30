Spark - кроссплатформенное приложение, позволяющее обмениваться мгновенными сообщениями в сети Интернет по протоколу Jabber. В программе присутствует поддержка

Viber - настольная версия популярного мессенджера, который позволяет бесплатно отправлять сообщения и звонить другим пользователям Viber на любые устройства в любых

Telegram - десктопная версия для Windows одного из самых популярных мессенджеров

WhatsApp Web 1.0 для Google Chrome

WhatsApp Web - расширение для Google Chrome, с помощью которого вы сможете получить доступ к WhatsApp прямо с вашего веб-браузера

ICQ 6.5 Build 2024

ICQ - один из самых популярных интернет-пейджеров. Программа в особом представлении не нуждается

QIP 2012 4.0 Build 9393

QIP 2012 - продолжение развития одного из самых популярных месенджеров. QIP 2012 поддерживает различные протоколы, как например OSCAR, XMPP (GoogleTalk), MRA, SIP,