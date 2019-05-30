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KakaoTalk 3.0.2.2179
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4.00 из 5, всего оценок - 1
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- Рейтинг программы - 4.00 из 5
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KakaoTalk - десктопная версия Windows кросс-платформенного приложения для общения с друзьями и близкими людьми по всему миру. Программу можно использовать как обычную "аську", а можно и осуществлять классические звонки, чтобы услышать голос родного Вам человека.
При необходимости, Вашему абоненту можно отправить мультимедийные данные - фотографии, музыку, видеооткрытку и т. д., а также использовать разнообразные стикеры и смайлики для придания Вашему сообщению изысканности. Очень удобно реализована функция группового чата, где Вы сможете обсудить важные вопросы в кругу друзей и коллег.
Есть и другие полезные фишки (календарь, встроенные игры и др.), которые делают KakaoTalk удобным не только для общения, но и развлечения.
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