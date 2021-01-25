Учебная программа ПДД для Windows
|Оценка:
|4.87/5 голосов - 187
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2021.2.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|MCA
|Категории:
|Обучающий софт - Авто
|Загрузок (сегодня/всего):
|5 / 15 633 | Статистика
|Размер:
|49,54 Мб
|СКАЧАТЬ
Учебная программа ПДД - простая программа по Правилам дорожного движения для Республики Беларусь и Российской Федерации. Вы получите удобную программу тестирования по изучению ПДД для будущих и настоящих водителей. Актуальность программы поддерживается обновлением вопросов с официальных сайтов.
Особенности Учебная программа ПДД:
- Универсальный установщик предложит вам версию для вашей страны.
- Вопросы по Правилам дорожного движения Российской Федерации.
- Вопросы по Правилам дорожного движения Республики Беларусь.
- Вопросы по безопасности движения.
- Вопросы по правовым основам движения.
- Все вопросы взяты с официальных сайтов.
- Комментарии к правильным ответам согласно действующему законодательству. (Только в Pro версии)
- Качественные иллюстрации.
- Возможность выбора режима тестирования. (Только в Pro версии)
- Возможность выбора темы для изучения. (Только в Pro версии)
- Возможность ограничения по времени.
Внимание! Обновиться до Pro версии можно бесплатно перейдя по ссылки в окне программы.
- обновление тестового движка программы
- отказ от использования Flash
- исправления согласно изменений в законодательстве
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