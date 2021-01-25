Программы для Windows » Образование, наука » Обучающий софт » Учебная программа ПДД 2021.2.0

Учебная программа ПДД для Windows

Описание
Отзывы
share
Оценка: 4.87/5 голосов - 187
Лицензия: Бесплатная
Версия:2021.2.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категории:Обучающий софт - Авто
Загрузок (сегодня/всего):5 / 15 633 | Статистика
Размер:49,54 Мб
СКАЧАТЬ
Учебная программа ПДД скриншот № 1
Учебная программа ПДД скриншот № 2
Учебная программа ПДД скриншот № 3
Учебная программа ПДД скриншот № 4

Учебная программа ПДД - простая программа по Правилам дорожного движения для Республики Беларусь и Российской Федерации. Вы получите удобную программу тестирования по изучению ПДД для будущих и настоящих водителей. Актуальность программы поддерживается обновлением вопросов с официальных сайтов.

Особенности Учебная программа ПДД:

  • Универсальный установщик предложит вам версию для вашей страны.
  • Вопросы по Правилам дорожного движения Российской Федерации.
  • Вопросы по Правилам дорожного движения Республики Беларусь.
  • Вопросы по безопасности движения.
  • Вопросы по правовым основам движения.
  • Все вопросы взяты с официальных сайтов.
  • Комментарии к правильным ответам согласно действующему законодательству. (Только в Pro версии)
  • Качественные иллюстрации.
  • Возможность выбора режима тестирования. (Только в Pro версии)
  • Возможность выбора темы для изучения. (Только в Pro версии)
  • Возможность ограничения по времени.

Внимание! Обновиться до Pro версии можно бесплатно перейдя по ссылки в окне программы.

Что нового в Учебная программа ПДД 2021.2.0?
  • обновление тестового движка программы
  • отказ от использования Flash
  • исправления согласно изменений в законодательстве
ТОП-сегодня раздела "Обучающий софт"
 

скачать Автоэкзамен ПДД ГИБДДАвтоэкзамен ПДД ГИБДД 2020

Автоэкзамен ПДД ГИБДД - программа предназначена для подготовки к экзаменам в ГИБДД для...

скачать Начала ЭЛЕКТРОНИКИНачала ЭЛЕКТРОНИКИ 1.2

Начала ЭЛЕКТРОНИКИ - обучающая система для школьников и студентов младших курсов ВУЗов по...

скачать Билеты ПДД РББилеты ПДД РБ 2020.10.2

Билеты ГАИ РБ - иллюстрированный сборник экзаменационных билетов по Правилам дорожного...

скачать Билеты ПДД РоссииБилеты ПДД России 2020.10.2

Билеты ПДД России - удобная программа по Правилам дорожного движения Российской Федерации. Содержит 800 вопросов...

скачать Google ClassroomGoogle Classroom 1.8 для Google Chrome

Полезное приложение для Google Chrome, которое помогает преподавателям сэкономить время,...

скачать Экзамен ГИБДД РФЭкзамен ГИБДД РФ 2020.7.1

Облегченная версия программы для изучения Правилам дорожного движения в РФ, которая...

Отзывы о программе Учебная программа ПДД

Любовь про Учебная программа ПДД 2017.4.0 [02-06-2018]

Вопросы как в ГАИ. Учите
8 | 4 | Ответить

Читать все отзывы (1) / Добавить отзыв