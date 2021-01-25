Учебная программа ПДД - простая программа по Правилам дорожного движения для Республики Беларусь и Российской Федерации. Вы получите удобную программу тестирования по изучению ПДД для будущих и настоящих водителей. Актуальность программы поддерживается обновлением вопросов с официальных сайтов.

Особенности Учебная программа ПДД:

Универсальный установщик предложит вам версию для вашей страны.

Вопросы по Правилам дорожного движения Российской Федерации.

Вопросы по Правилам дорожного движения Республики Беларусь.

Вопросы по безопасности движения.

Вопросы по правовым основам движения.

Все вопросы взяты с официальных сайтов.

Комментарии к правильным ответам согласно действующему законодательству. (Только в Pro версии)

Качественные иллюстрации.

Возможность выбора режима тестирования. (Только в Pro версии)

Возможность выбора темы для изучения. (Только в Pro версии)

Возможность ограничения по времени.

Внимание! Обновиться до Pro версии можно бесплатно перейдя по ссылки в окне программы.