Happy Fishing для Android

Happy Fishing 8.42.00.00 для Android

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Happy Fishing 8.42.00.00 для AndroidОписание   Скачать Happy Fishing 8.42.00.00 для AndroidСКАЧАТЬ (84,53 Мб) Скриншоты Happy Fishing 8.42.00.00 для AndroidСкриншоты (2)   Статистика Happy Fishing 8.42.00.00 для AndroidСтатистика   Отзывы о Happy Fishing 8.42.00.00 для AndroidОтзывы (0)  
Оцените программу!
5.00 из 5, всего оценок - 1
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Happy Fishing - детское развивающее приложение для Android, которое позволяет ребенку в игровой форме изучать названия жителей подводного мира.

Вместе с маленькой пандой Кики вы отправляетесь на рыбалку, чтобы наловить как можно больше рыбы и других морских организмов. Необходимо быть осторожным и избегать китов и акул, иначе ваше хлипкое суденышко может перевернуться.

Happy Fishing
Happy Fishing
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 938
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыОбучающий софт - другое
ТОП-сегодня раздела "Обучающий софт"
 

Фиксики. Математика 4.6 для Android

Отличное детское развивающее Android-приложение для подготовки ребенка к школе, благодаря которому можно в игровой форме, вместе с героями популярного мультфильма

Аудио уроки Английского языка 2.0 для Android

Аудио уроки Английского языка – аудио уроки позволят постичь азы разговорного английского языка. Структура программы очень простая – пять аудио уроков с русским

1А: Животные и их детеныши 1.0.8 для Android

1А: Животные и их детеныши - детское обучающее приложение об основных домашних животных и их детёнышах, которые должен будет изучить Ваш малыш

Три кота. Развивающие игры 3.9 для Android

Бесплатная коллекция увлекательных веселых игр для Android-устройств, в которых главные герои мультсериала «Три кота» помогут ребенку развивать различные навыки и

Таблица умножения для детей 1.1.3 для Android

Таблица умножения для детей - приложение в игровой форме позволит Вашим малышам освоить таблицу умножения. В разных режимах ребенок сможет в интерактивной форме

Физиогномика 1.1 для Android

Физиогномика - приложение для Android, с помощью которого можно буквально читать лица людей, получая массу полезной информации про интересующего Вас человека

скачать Adguard

Отзывы о программе Happy Fishing

Admin

Отзывов о программе Happy Fishing 8.42.00.00 для Android пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 