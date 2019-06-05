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Adguard 3.1 для Android
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3.79 из 5, всего оценок - 20
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- Рейтинг программы - 3.79 из 5
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Adguard - мощный интернет-фильтр и блокировщик рекламы для Android-смартфонов и планшетов, который предоставляет пользователю эффективную защиту от вредоносных, фишинговых и мошеннических веб-сайтов. Программа является неплохим дополнением к основной антивирусной защите, блокируя рекламу, удаляя онлайн-трекинг прямо из кода страниц веб-сайтов, а также сканирует приложения, загружаемые из неизвестных источников, позволяет экономить мобильный трафик и ускоряет загрузку страниц.
Программа поддерживает работу со всеми популярными веб-браузерами, может использовать на выбор два режима фильтрации трафика (локальный VPN и локальный HTTP прокси сервер), позволяет настраивать «белый» список сайтов, задавать алгоритм фильтрации и уровень логгирования.
Размер файла: 34,4 Мб (Загрузок: 20 759)
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Отзывы о программе Adguard
Александра про Adguard 2.10.176 для Android [21-12-2018]
Поставили мне эту программу сразу при покупке телефона САМСУНГ НОТ 8, все было хорошо , классный и мощный телефон. Но! Проблемы с отсутсвием интернет сети задолбали, 4G горит, а ничего не грузится, инстаграмм не грузится, вся работа стоит ... был оператор билайн, поменяла его на мтс, мтс поменяла на мегафон, везде одна и та же история.думала телефон касячный. Потом я начала рыться в программах и настройках телефона, отключила этот ADGUARD, и о Боги! Все за работало, интернет летает, инстаграмм и поисковики за пол секунды все грузят. Вообщем эта программа искусственно блокировала интернет на телефоне, wi-fi то же. По этому я больше ей не пользуюсь , мучалась с января по октябрь.😤
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Хайирбек Рагимов про Adguard 2.10.176 для Android [20-11-2018]
Согласен с тем, что адгуард блокирует рекламу, но почему те, кто рекламируют адгуард, молчат о том, что адгуард, буквально съедает все деньги, что кладешь на телефон?! Работу свою выполняет???, но почему за мои деньги и без предупреждения?!
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Valerij про Adguard 2.10.176 для Android [25-10-2018]
Даёт не то что предлагает!
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Влад про Adguard 2.10.164 для Android [21-12-2017]
Пользовался года три, корпаративный тариф. Сегодня посмотрел сколько трачу ГБ в месяц, у меня глаза полезли на лоб, 40-60 гб!!! В месяц!!!! Из них 90-95% съедает adguard!!! Слов нет, одни эмоции.
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Ирек про Adguard 2.10.106 для Android [05-10-2017]
Прога отличная. Сперва тестил 3 дня бесплатную пробу.потом купил что-то около 190 рублей на год! И всё! Рекламу как ..уем сдуло! Трафик расходуется тот который сам и потратил, просто он проходит через Адгуард! Расход батареи 6% от 100%. Гугхню блокирует очень здорово. Главное в настройках Адгуард заблокировать сервису гугел доступ к вифи и мобильному инету. Загружайте прогу! Но не с плей маркет,а просто из инета. Да будут ваши нервы спокойны! Всего хорошего!
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