Gilisoft Screen Recorder - достаточно удобный инструмент для видеозахвата всех действий на экране монитора. Такая программа подойдет для создания видеоуроков или даже целых лекций, пособий по использованию различных приложений или обзоров видеоигр. Программа имеет 4 основных режима записи видео:

захват всего экрана,

захват определенно выделенной области,

захват изображения веб-камеры,

комбинированный захват камеры и экрана дисплея.

При захвате видео также записывается и звуковое сопровождение через встроенный микрофон или любое внешнее устройство. Инструмент достаточно гибок в настройках: поддерживается несколько популярных форматов выходного видео - MP4, AVI, WMV, FLV, изменяется качество, FPS, разрешение для видео, возможно управление горячими клавишами и другое.



Кроме захвата видео, эта программа также позволяет делать и скриншоты в один из удобных для Вас форматов - PNG, JPG, BMP. Есть функция наложения водяного знака для защиты видео и визуальный эффект нажатия на кнопки мышки (на видео будут отображаться разноцветные кружочки в месте клика на ЛКМ или ПКМ).



В общем, Gilisoft Screen Recorder вполне функциональный и качественный инструмент захвата видео, который неплохо справляется с поставленной задачей, да еще и позволяет использовать некоторые дополнительные возможности для создания видеоинструкций.