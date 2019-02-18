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Gilisoft Screen Recorder для Windows

Gilisoft Screen Recorder 8.4.0 (от 18.02.2019)

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Описание Gilisoft Screen Recorder 8.4.0 (от 18.02.2019)Описание   Скачать Gilisoft Screen Recorder 8.4.0 (от 18.02.2019)СКАЧАТЬ (12,44 Мб) Скриншоты Gilisoft Screen Recorder 8.4.0 (от 18.02.2019)Скриншоты (6)   Статистика Gilisoft Screen Recorder 8.4.0 (от 18.02.2019)Статистика   Отзывы о Gilisoft Screen Recorder 8.4.0 (от 18.02.2019)Отзывы (0)  
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4.00 из 5, всего оценок - 1
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Gilisoft Screen Recorder - достаточно удобный инструмент для видеозахвата всех действий на экране монитора. Такая программа подойдет для создания видеоуроков или даже целых лекций, пособий по использованию различных приложений или обзоров видеоигр. Программа имеет 4 основных режима записи видео:

  • захват всего экрана,
  • захват определенно выделенной области,
  • захват изображения веб-камеры,
  • комбинированный захват камеры и экрана дисплея.

При захвате видео также записывается и звуковое сопровождение через встроенный микрофон или любое внешнее устройство. Инструмент достаточно гибок в настройках: поддерживается несколько популярных форматов выходного видео - MP4, AVI, WMV, FLV, изменяется качество, FPS, разрешение для видео, возможно управление горячими клавишами и другое.

Кроме захвата видео, эта программа также позволяет делать и скриншоты в один из удобных для Вас форматов - PNG, JPG, BMP. Есть функция наложения водяного знака для защиты видео и визуальный эффект нажатия на кнопки мышки (на видео будут отображаться разноцветные кружочки в месте клика на ЛКМ или ПКМ).

В общем, Gilisoft Screen Recorder вполне функциональный и качественный инструмент захвата видео, который неплохо справляется с поставленной задачей, да еще и позволяет использовать некоторые дополнительные возможности для создания видеоинструкций.

Скриншоты Gilisoft Screen Recorder:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $39.95
Ограничение в работе программыводяной знак
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1 185
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗахват экрана
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